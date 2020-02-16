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16.02.2020 14:53
Рубрика: В мире

Художника-акциониста Петра Павленского снова задержали в Париже

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Художника-акциониста Петра Павленского в Париже задержала полиция. Однако пока не по громкому делу о выложенном им в социальных сетях видео интимного характера, на котором запечатлен бывший кандидат в столичные мэры от правящей партии "Республика на марше" Бенжамен Гриво.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости 2894274 17.07.2016 Автомобиль полиции на улице Фобур-Сент-Оноре у Елисейского дворца в Париже. Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
2894274 17.07.2016 Автомобиль полиции на улице Фобур-Сент-Оноре у Елисейского дворца в Париже. Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Арестовали эпатажного россиянина из-за драки. Она произошла в новогоднюю ночь с 31 декабря прошлого года на 1 января нынешнего в одной из квартир на бульваре Сен-Жермен. По рассказу свидетелей, во время вечеринки в ответ на нелестные высказывания одного из ее участников Павленский не сдержался и ударил обидчика. Началась потасовка, в ходе которой художник, что он, кстати, отрицает, якобы схватился за кухонный нож и задел им двоих. При этом сам получил удар бутылкой по голове. Вызвали полицию, но Павленский не стал ее дожидаться и счел за лучшее ретироваться из квартиры.

На следующий день против художника было возбуждено предварительное следствие и его принялись разыскивать по обвинению в "умышленных насильственных действиях с применением оружия".

Судя по всему, вплоть до этого уикенда Павленского искали не слишком активно, ибо за это время он успел спровоцировать скандал, жертвой которого стал Бенжамен Гриво. Политик из круга близких соратников нынешнего хозяина Елисейского дворца и претендент на столичный муниципалитет, посчитав кадры сексуального свойства "гнусными нападками" и угрозой его семейной жизни, выбросил белый флаг и отказался от участия в муниципальных выборах (они пройдут в середине марта). В минувшую субботу он подал иск в отделение уголовной полиции Парижа за "вмешательство в его личную жизнь".

Фото: JOEL SAGET / AFP
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Надо полагать, что Павленскому придется держать ответ как за драку, так и за эротический компромат, появившийся в интернете. По французским законам публикация интимных видео без согласия автора считается уголовным преступлением, которое карается тюремным заключением на срок до двух лет и штрафом в 60 тысяч евро.

Напомним, что Павленский, перебравшийся во Францию в начале 2017 года и получивший статус политического беженца, уже успел познакомиться с местными тюрьмами. За попытку поджога отделения Банка Франции, что находится на парижской площади Бастилии, был приговорен к трем годам лишения свободы (из них два условно) и в режиме предварительного заключения провел за решеткой 11 месяцев.

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