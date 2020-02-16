Япония направила пятый чартер за своими гражданами в Ухань

Пятый чартерный рейс вылетел из токийского аэропорта Ханэда в направлении китайского города Ухань, где с высокой скоростью распространяется коронавирус COVID-19. Самолет должен забрать из опасного населенного пункта последнюю группу пожелавших вернуться на родину японских граждан.

Ожидается, что 17 февраля воздушное судно доставит эвакуируемых на японские острова. Среди них персонал японских компаний, который работает на территории китайской провинции Хубэй. Людей ждут анализы на наличие инфекции и двухнедельный карантин, передает телерадиокомпания NHK.

Ранее японское правительство направило четыре чартерных рейса в провинцию Хубэй, откуда было эвакуировано в общей сложности 763 человека.