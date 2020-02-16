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16.02.2020 15:31
Рубрика: В мире

Япония направила пятый чартер за своими гражданами в Ухань

Текст: Александр Ленин (Токио)

Пятый чартерный рейс вылетел из токийского аэропорта Ханэда в направлении китайского города Ухань, где с высокой скоростью распространяется коронавирус COVID-19. Самолет должен забрать из опасного населенного пункта последнюю группу пожелавших вернуться на родину японских граждан.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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Ожидается, что 17 февраля воздушное судно доставит эвакуируемых на японские острова. Среди них персонал японских компаний, который работает на территории китайской провинции Хубэй. Людей ждут анализы на наличие инфекции и двухнедельный карантин, передает телерадиокомпания NHK.

Ранее японское правительство направило четыре чартерных рейса в провинцию Хубэй, откуда было эвакуировано в общей сложности 763 человека.

В мире Восточная Азия Япония В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID 19

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