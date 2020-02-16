Конькобежец Кулижников установил мировой рекорд на ЧМ в США

Российский конькобежец Павел Кулижников побил мировой рекорд на дистанции 1000 метров на первенстве планеты. Турнир проходит в Солт-Лейк-Сити (США).

Кулижников пробежал дистанцию за 1 минуту 5,69 секунды. Предыдущее достижение (1.06,18) принадлежало Кьелду Нейсу из Нидерландов. Он установил его в 2019 году.

На данный момент соревнования в Солт-Лейк-Сити продолжаются. Кулижников занимает первую строчку.

Чуть ранее в субботу с мировым рекордом по конькобежному спорту на дистанции 500 метров победила россиянка Наталья Воронина. Она показала результат 6 минут 39,021 секунды. Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году чешкой Мартиной Сабликовой (6.42,01).