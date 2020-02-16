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16.02.2020 18:49
Рубрика: Власть

Косачев: Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности довольно критично отозвался о внешнеполитическом потенциале ЕС - дескать, нужно не только каждый день выражать обеспокоенность, но и действовать.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

В принципе, это не вызывало бы возражений, если бы мы - то есть и Россия, и ЕС - понимали под действиями одно и то же: самостоятельность и способность вносить свой вклад в решение общих проблем.

Однако, похоже, в Брюсселе видят в способности действовать нечто иное: Боррель уточнил, что, дескать, Европа должна учиться говорить на языке силы и "развивать аппетит к силе".

Фото: РИА Новости
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Да, иногда нужно проявлять силу и решительность. Например, когда страны ЕС выступили гарантами соглашения между властью и оппозицией в 2014 году в Киеве - но потом позорно ретировались, дав совершиться конституционному госперевороту и последовавшей гражданской войне. Там бы как раз жесткость пригодилась, и это спасло бы 13 тысяч жизней на Украине.

Решительнее нужно было действовать и тогда, когда США в одностороннем порядке вышли из двух важнейших соглашений - по Иранской ядерной программе и по РСМД. В обоих случаях в Европе мямлили что-то невнятное либо разводили руками - что тут поделаешь, Вашингтон нас убедил. Наконец, твердость нужна была, когда те же США блокировали реализацию столь нужного Европе Северного потока -2". И тут - полная беспомощность евродипломатии.

Но это не значит, что, когда нужно четко следовать за США, Брюссель не вспоминает язык силы. Напротив - против России другого языка давно уже не используется. Только санкции и угрозы, за исключением реплик отдельных политиков. Хотя, казалось бы, именно тут была бы востребована гибкость, умение искать развязки и вообще способность к диалогу. Но нет - в этом случае ЕС гордится своей решительностью, сплоченностью и единомыслием, нежеланием идти на компромиссы.

А потому - Евросоюзу не хватает не силы, а самостоятельности. И пока он послушно следует в фарватере "старшего брата", который уже применяет вторичные санкции против своих же европейских партнеров, его сила будет работать не на саму Европу и не общее благо, а на интересы Вашингтона.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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