КС РФ разъяснил порядок заполнения анкеты при приеме на госслужбу

Конституционный суд РФ признал допустимыми различия при заполнении анкеты на соискание должности государственного или муниципального служащего, несмотря на то, что необходимый документ - единого образца. Решение, принятое по результатам проверки ФЗ "О муниципальной службе в РФ", основано на ранее высказанных правовых позициях КС и потому вынесено без проведения публичных слушаний.

С жалобой на нарушение конституционного принципа равенства перед законом и судом в КС обратилась Наталья Малышева из Чувашии. В июле 2017 года она обратилась в администрацию Цивильского района с заявлением о приеме на должность муниципальной службы и позднее в составе необходимого пакета документов предоставила собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением правительства РФ. В графе о судимости женщина поставила прочерк.

Специфика публичной службы предопределяет особый правовой статус госслужащих

Из материалов дела следует, что несколько лет назад женщина была признана виновной в нанесении побоев, однако впоследствии статья 116 УК РФ была декриминализована. Поэтому судимость с заявительницы была снята до истечения срока погашения. Тем не менее по результатам прокурорской проверки Малышеву уволили с муниципальной службы. Надзорные органы, а затем и суды общей юрисдикции сочли, что она скрыла этот факт своей биографии. Малышева же полагает, что в ее случае решения вынесены на основании неправильного толкования норм права.

Судьи КС РФ при вынесении решения отметили, что "специфика публичной службы предопределяет особый правовой статус государственных (муниципальных) служащих, включающий в себя налагаемые на них ограничения и запреты, наличие которых компенсируется в том числе предоставляемыми им гарантиями и преимуществами". Однако при таком подходе необходимо учитывать приоритет прав и свобод человека и гражданина и справедливость. При этом КС согласился с доводом заявительницы о том, что непредставление гражданином при поступлении на муниципальную службу сведений, обязанность представления которых из закона не вытекает, само по себе не может свидетельствовать о нарушении.

- Такого рода истолкование фактически означало бы допустимость применения в отношении муниципального служащего неблагоприятных правовых последствий при отсутствии нарушения прямых правовых предписаний с его стороны и тем самым вступало бы в противоречие со статьей 54 Конституции РФ, - указал суд.

В итоге КС РФ признал не противоречащими Конституции РФ оспоренные положения ФЗ о муниципальной службе, поскольку они "не предполагают расторжения трудового договора за несоблюдение предусмотренных законом ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой, с муниципальным служащим, не указавшим при поступлении на муниципальную службу в анкете установленной формы сведения о судимости". Дело подлежит пересмотру.