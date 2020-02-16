Логинов завоевал "бронзу" в гонке преследования на чемпионате мира

Россиянин Александр Логинов стал третьим в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия).

Логинов допустил один промах на последней "стойке", позволил обогнать себя норвежцу Йоханнесу Бе и французу Эмильену Жаклену. Александр завоевал бронзовую медаль, а борьбу за "золото" до последних минут вели Бе и Жаклен. Чемпионом стал Жаклен.

Напомним, что в субботу Логинов впервые завоевал золотую медаль первенства планеты, победив в спринте. Эта победа стала первой для россиян на чемпионатах мира в личных гонках с 2008 года.

Чуть ранее в Антхольце состоялась женская гонка преследования. Лучшей стала итальянка Доротея Вирер. Второе место заняла немка Денис Херрман, третье - норвежка Марте Рейселанн. Сильнейшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, финишировавшая 12-й.