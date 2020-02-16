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16.02.2020 22:15
Рубрика: Спорт

Призовой пляж

"Локомотив" взял бронзу на клубном чемпионате мира
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 33(8087)
Накануне в Москве завершился розыгрыш клубного чемпионата мира по пляжному футболу. В финале "Спартак" проиграл "Браге" со счетом 3:8. Отметим, что португальцы во второй раз подряд завоевали престижный трофей.
"Локомотив2 был в шаге от выхода в финал, но проиграл в дерби "Спартаку" (1:3) Фото: Михаил Терещенко/ТАСС "Локомотив2 был в шаге от выхода в финал, но проиграл в дерби "Спартаку" (1:3) Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
"Локомотив2 был в шаге от выхода в финал, но проиграл в дерби "Спартаку" (1:3) Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Чуть ранее состоялся матч за третье место, в котором "Локомотиву" противостоял японский "Токио Верди". Победа осталась за москвичами - 6:2. У российской команды хет-трик оформил капитан Борис Никоноров, еще по два гола в активе Остапа Федорова и Льоренца Леон Гомеса. "Локомотив" впервые завоевал бронзовые медали клубного ЧМ.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
"Спартак" проиграл "Браге" в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

По окончании матча на вопросы журналистов ответил Льоренц Леон Гомес. Испанец считает, что его команда была достойна участия в финале.

- Мы отдали все силы в поединке со "Спартаком". Команда билась и хотела пробиться в финал. Безусловно, поражение нас расстроило. Вместе с тем "Локомотив" хотел завоевать медали на турнире. И встреча с "Токио Верди" в этом плане была очень важной. Мы показали свой максимум и очень рады, что доставили нашим болельщикам положительные эмоции, - подчеркнул испанец.

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