"Манчестер Сити" исключен из еврокубков на два сезона

Английский "Манчестер Сити" исключен из розыгрыша еврокубков на два сезона. Такое решение было принято Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщается на официальном сайте организации.

"Сити" понес наказание за нарушение финансового "фэйр-плей" (это требование безубыточности, когда командам предписывается не тратить больше, чем они зарабатывают. - Прим. "РГ"). По итогам расследования УЕФА было выявлено завышение клубом доходов от спонсоров в 2012-2016 годах. Это позволило "горожанам" обойти принципы финансового "фэйр-плей".

Реакция "Сити" оказалась ожидаемой. Англичане считают решение УЕФА предвзятым и намерены обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.

- В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично предоставил результаты и санкции, которые он хотел применить к "Манчестер Сити" еще до начала расследования. Последующий процесс, курируемый им, не вызывал сомнений в конечном результате. Проще говоря, это дело возбуждено, преследуемо и судимо УЕФА. Теперь этот предвзятый процесс завершен. И наш клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного вердикта. Мы подаем жалобу в CAS, - говорится в сообщении на официальном сайте "Манчестер Сити".

Накануне стало также известно, что "Сити" могут лишить чемпионского титула сезона 2013/14. Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) в ближайшее время проведет совещание, на котором и может быть принято такое решение. В этом случае золотые медали достанутся команде, финишировавшей на втором месте в том сезоне, - "Ливерпулю".