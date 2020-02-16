"Манчестер Сити" исключен из еврокубков на два сезона

"Сити" понес наказание за нарушение финансового "фэйр-плей" (это требование безубыточности, когда командам предписывается не тратить больше, чем они зарабатывают. - Прим. "РГ"). По итогам расследования УЕФА было выявлено завышение клубом доходов от спонсоров в 2012-2016 годах. Это позволило "горожанам" обойти принципы финансового "фэйр-плей".
Реакция "Сити" оказалась ожидаемой. Англичане считают решение УЕФА предвзятым и намерены обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне.
- В декабре 2018 года главный следователь УЕФА публично предоставил результаты и санкции, которые он хотел применить к "Манчестер Сити" еще до начала расследования. Последующий процесс, курируемый им, не вызывал сомнений в конечном результате. Проще говоря, это дело возбуждено, преследуемо и судимо УЕФА. Теперь этот предвзятый процесс завершен. И наш клуб как можно скорее будет добиваться беспристрастного вердикта. Мы подаем жалобу в CAS, - говорится в сообщении на официальном сайте "Манчестер Сити".
Накануне стало также известно, что "Сити" могут лишить чемпионского титула сезона 2013/14. Руководство английской Премьер-лиги (АПЛ) в ближайшее время проведет совещание, на котором и может быть принято такое решение. В этом случае золотые медали достанутся команде, финишировавшей на втором месте в том сезоне, - "Ливерпулю".