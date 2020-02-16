МИД назвал три условия нормализации отношений с Европой

По словам дипломата, Москва ждет от Евросоюза "большей конкретики" в том, что касается перспектив диалога. Так называемые "пять принципов" Брюсселя, изложенные еще при Могерини, не выглядят как внятная и осмысленная стратегия.

Второе условие - изменение политики НАТО, которая сейчас направлена на "сдерживание" России и наращивание военного потенциала в Восточной Европе. На Смоленской площади убеждены, что вместо бессмысленной конфронтации Москва и Брюссель могли бы совместно бороться с угрозами, которые исходят с условного юга. Ведь примеры такого успешного сотрудничества уже были - то же противодействие наркотрафику в Афганистане.

В-третьих, Брюссель не сможет выстраивать конструктивные отношения с РФ, если будет поддаваться давлению Вашингтона. По мнению Грушко, политика Европы должна стать более суверенной и независимой. Это даст надежду на нормализацию взаимодействия в интересах каждой из сторон.