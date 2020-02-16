Новая стратегия развития ЕАЭС будет готова в мае

За две недели странам - участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) удалось согласовать около 50 позиций проекта стратегии развития союза до 2025 года. Об этом сообщил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

В начале февраля премьер-министры стран ЕАЭС поручили срочно доработать проект. 14 февраля на очередном совещании, посвященном доработке документа, обсуждались несогласованные до этого момента вопросы по таможенному законодательству, созданию единой системы транзита товаров и их маркировки, техническое регулирование, санитарные и фитосанитарные нормы. Рассматривался и вопрос расширения полномочий ЕЭК как наднационального института.

В ближайшие недели членам совета ЕЭК совместно с правительствами стран предстоит договориться еще по нескольким десяткам спорных вопросов, среди которых абсолютно новые направления работы.

2020 год может стать сложным с экономической точки зрения, и судьба ЕАЭС во многом будет зависеть от того, смогут ли страны найти общий язык. В начале февраля на межправительственном совете в Казахстане при обсуждении проекта стратегии споры вызывали более 90 вопросов. Чтобы ускорить их согласование, премьер-министры стран ЕАЭС приняли решение, что члены совета отработают их лично.

Как рассказал Сергей Шухно, директор департамента развития интеграции ЕЭК, в обновленную стратегию войдут абсолютно новые направления работы, которые выходят за рамки действующего договора о ЕАЭС. Возможно, это потребует внесения изменений в базовый документ. В фокусе внимания оказались зеленые технологии, возобновляемые источники энергии, здравоохранение, туризм, образование и наука. А отдельный раздел стратегии будет посвящен цифровой повестке - цифровизации процессов при перемещении товаров и развитию ЕАИС (единой автоматизированной информационной системы).

В обновленной стратегии будут затронуты зеленые технологии, туризм, образование и наука

Основная задача стратегии - сформировать общие подходы к устранению "узких мест", препятствующих свободной торговле, определить меры и механизмы формирования единого экономического пространства. Документ планируется утвердить в мае 2020 года на заседании Высшего Евразийского экономического совета. Если странам к этому моменту удастся преодолеть разногласия, то интеграционные процессы ускорятся.