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16.02.2020 23:00
Рубрика: Власть

Забудем старое

Отменены почти четыре тысячи советских законодательных актов
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
Правительство России приняло постановление об отмене 3,6 тысячи актов советского времени. Это уже второй такой документ: первого февраля вступило в силу постановление об отмене 1200 устаревших актов советской эпохи.

"Отмена актов, содержащих устаревшее регулирование и имевших статус "действующие", хотя они не применялись на практике, позволит упорядочить и систематизировать законодательство Российской Федерации, а также обеспечит единообразную правоприменительную практику, - рассказали в Министерстве юстиции России. - Поручение председателя правительства Российской Федерации об отмене актов СССР и РСФСР реализуется в три этапа".

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Правительство отменило более 1200 актов советской эпохи

Среди прочих в список на отмену вошли постановление Совета Народных Комиссаров Союза ССР "О мерах борьбы с проказой", принятое в 1923 году. Признано недействующим и постановление "О привлечении на работу на время войны инвалидов III группы", принятое в 1942 году.

По словам председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева, всеми заинтересованными ведомствами ведется тщательная работа фактически по просеиванию норм. Не утратившие актуальность правила сохраняются и постепенно будут перенесены в современное законодательство. Например, не отменяются советские нормативно-правовые акты, устанавливающие действующие социально-трудовые гарантии и льготы.

Отменили меры по борьбе с проказой и привлечением в случае войны на работу инвалидов 3-й группы

В ходе работы сотрудники Минюста в ручном режиме проверяли каждый акт в государственных архивах, в архиве Государственно-правового управления президента Российской Федерации. Это скрупулезная работа, требующая глубокой юридической подготовки.

Всего же может быть отменено порядка 7 тысяч советских нормативно-правовых актов. По мнению адвоката Алексея Сикайло, наличие старых норм утяжеляет и усложняет правовое поле. Поэтому, по его словам, ревизия и инкорпорация советских актов оправданна.

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