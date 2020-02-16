Планы США усилить батарею ПРО в Корее грозят Сеулу крупными проблемами

В последние дни высокопоставленные военные США сделали заявления, которые спровоцировали если не скандал, то как минимум сильное беспокойство в Южной Корее. Американцы дали понять, что они намерены усилить находящуюся на Корейском полуострове свою систему противоракетной обороны (ПРО). Кроме того, в Вашингтоне намекнули, что могут начать передвигать элементы своей ПРО по Корее, а также попытаются заставить корейцев заплатить за усиление комплексов ПРО. Официальный Сеул попытался успокоить поднявшие шумиху СМИ, но эксперты признают: планы США могут спровоцировать обострение отношений Южной Кореи с Пекином, Пхеньяном и Москвой, а корейская общественность категорически против оплаты из своего кармана американских планов.

Напомним, что в 2016 году несмотря на критику со стороны Китая, КНДР и России Республика Корея (РК) и США договорились (под давлением Вашингтона) разместить на территории Корейского полуострова батарею ПРО THAAD. Пришедший в РК к власти в 2017 году либеральный президент Мун Чжэ Ин несмотря на свои предвыборные обещания вынужден был одобрить эти планы. Особенно остро отреагировал Китай, который фактически ввел экономические и политические санкции против Южной Кореи, а в двусторонних отношениях произошло существенное охлаждение.

Если обобщать, что Вашингтон довел до Сеула на днях, то все можно резюмировать в трех основных тезисах. Во-первых, батарея ПРО США THAAD, которая находится в уезде Сончжу, что на юго-востоке Республики Корея, будет усилена путем развертывания дополнительных пусковых установок, а в целом в РК США объединят в единую ПРО все свои комплексы, включая THAAD, наземные системы Patriot и морские SM-3; во-вторых, США могут начать "двигать" элементы батареи по Корее, чтобы увеличить эффективность комплекса; в-третьих, США рассматривают возможность, при которой оплату всего этого "банкета" стоимостью в 49 миллионов долларов произведет Южная Корея. "Чек" же будет включен в общую сумму, которую выплачивает Сеул, финансируя значительную часть расходов по пребыванию в РК американского военного контингента.

Как оказалось, по поводу первой идеи Пентагон уведомил своих южнокорейских коллег из минобороны РК еще в декабре прошлого года, второй тезис озвучил на пресс-конференции 10 февраля директор Агентства противоракетной обороны США вице-адмирал Джон Хилл, а о третьем рассказали "источники в оборонном ведомстве США" также совсем недавно.

Реакция корейских СМИ и экспертов была предсказуемой: схватились за голову и бросились выяснять у своего правительства, что именно произошло, так как в "чистом виде" все это сулит Сеулу большие проблемы, причем не только во внешней, но и во внутренней политике.

В итоге в ходе двух пресс-конференций официальные представители администрации президента и минобороны РК подтвердили, что США действительно хотят усилить батарею ПРО THAAD в Сончжу, добавив туда пусковые установки. В дальнейшем THAAD может быть объединена с находящимися в РК американскими сухопутными противоракетными системами Patriot и морскими SM-3, создав единую американскую ПРО на территории Кореи, которая уже имеет и название - Joint Emergent Operational Need (JEON). Другие подробности этой инициативы южнокорейские чиновники отказались рассказывать журналистам, сославшись на закрытый характер информации.

Разговоры же вице-адмирала США Джона Хилла представитель администрации президента РК попытался представить как теоретические рассуждения военного США, не более того. "Мы ничего не слышали о каких-то намерениях США перемещать части комплекса THAAD в другие районы, про это разговор вообще не шел", - заявил официальный представитель минобороны РК Чхве Хен Су. Также было подчеркнуто, что не было обсуждения возможности оплаты усиления батареи THAAD за счет южнокорейского бюджета.

Правда на условиях анонимности источники в военном ведомстве РК признали, что США в последние два года уже регулярно поднимают вопрос об этой батарее, так как она до сих пор существует "временно", а инфраструктура не полностью готова, в том числе и потому, что правительство президента РК Мун Чжэ Ина не хочет еще больше портить отношения с Китаем. Кроме того, некоторые корейские общественные организации в знак протеста блокируют подвоз на базу ПРО США топлива по шоссе, вынуждая доставлять дизельное топливо вертолетами, что ведет к увеличению расходов и затрудняя полноценную работу батареи.

"Скорее всего эти "пробросы" в СМИ, что американцы попытаются включить 49 миллионов долларов, необходимые для усиления комплексов THAAD, в счет наших расходов по финансированию контингента США - это попытка давления на нас. США хотят нормализовать работу и THAAD и требуют от нас увеличения наших расходов уже достаточно давно", - отметил сотрудник минобороны РК, попросив не называть его имени.

Все это поставило правительство Южной Кореи в очень неудобное положение. Во-первых, президент Мун Чжэ Ин ранее пообещал китайцам по поводу ПРО THAAD в Корее, что батарея не будет направлена против КНР и новых батарей ПРО США в Корее не будет. Сейчас корейцы пытаются убедить, что дополнительные пусковые установки (ПУ), которые, судя по всему, в любом случае появятся в Корее - это не дополнительная батарея, а потому данные китайцам обещания нарушены не будут. Перемещение радара и ПУ в другие районы Кореи, что позволит американцам сделать работу батареи более эффективной, гибкой и при необходимости позволит лучше контролировать часть территории Китая - это, якобы, лишь "просто рассуждения" директора Агентства ПРО США. Про JEON же корейские чиновники молчат, но источники отмечают, что этого США добиваются уже давно.

Несмотря на свои официальные заявления в правительстве, администрации президента РК прекрасно понимают, что правы СМИ и независимые эксперты, которые очень сильно волнуются о последствиях. Последние же указывают, что Пекин вряд ли поверит такой интерпретации, а потому вполне может произойти новый виток обострения китайско-южнокорейских отношений, которые после почти трехлетней "заморозки" стали только вот-вот улучшаться. Очень некстати это еще и потому, что в первой половине этого года ожидается визит лидера КНР Си Цзиньпина в Южную Корею. Скандал вокруг THAAD вполне может подтолкнуть китайцев к ответным мерам, включая отмену саммита и новые экономические санкции.

Кроме того, это явно не понравится Северной Корее и России. На развитие сотрудничества с КНДР администрация Мун Чжэ Ина делает ставку и пытается северян усадить за стол переговоров. В этом году также отмечается 30-летний юбилей установления дипотношений между Москвой и Сеулом и скорее всего состоится визит президента РФ Владимира Путина в Южную Корею. Потому все эти планы США по поводу ПРО в Корее озвучены в очень неудобное время и могут негативно сказаться на отношениях Сеула с КНДР и РФ.

В отношении же идеи с оплатой усиления батареи THAAD можно сказать, что это уже "головная боль" с точки зрения внутренней политики Южной Кореи. Правительство РК постоянно подчеркивало, что оно хотя и согласилось на размещении батареи ПРО США, но не будет платить за это ни единой воны, а все будет финансироваться из бюджета Соединенных Штатов. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Сеул должен увеличить свой "финансовый вклад в совместную оборону Корейского полуострова и сдерживание КНДР".

Если США смогут заставить Корею заплатить упомянутые 49 миллионов долларов за батарею ПРО, то это станет потерей лица для нынешнего южнокорейского правительства. Уже в апреле этого года в стране пройдут выборы в парламент, а потому подобные скандалы сейчас совершенно не нужны правящему лагерю. Хотя корейцы в большинстве своем хотят, чтобы военные США оставались в стране, но категорически против оплаты из своего кармана расходов по пребыванию американских солдат и болезненно относятся к требованиям США раскошелиться.

Таким образом все эти заявления представителей США по поводу батареи ПРО THAAD в РК поставили южнокорейское правительство в очень сложное положение. При худшем сценарии Сеул может получить полный "букет" проблем - от ухудшения отношений с Пекином, Пхеньяном и Москвой до поражения на выборах в парламент.

С другой стороны, отказать главному военно-политическому союзнику тоже непросто. США уже давно сильно давят на РК как по части увеличения доли расходов на содержание контингента, так и в плане превращения базы ПРО THAAD в постоянную. Судя по тому, что разворачивание дополнительных пусковых установок в рамках батареи ПРО в Сончжу - уже решенное дело, то нельзя исключать, что Вашингтон также сможет добиться успеха и по остальным "пунктам" того, чего он запланировал в отношении THAAD в Южной Корее.