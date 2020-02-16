Почему гаджеты повышают настроение у подростков из поколения Z

Психологи МГУ исследовали 17-летних подростков (это так называемое старшее поколение Z, цифровые дети), которые уже живут в двух реальностях одновременно - реальной и виртуальной.

Как показали исследования, подъем настроения у подростков наблюдается вечером, и, как правило, он связан с онлайн-общением. Пик позитивного настроения - с 19 до 22 часов. И вот что интересно. О своем прекрасном самочувствии вечером рассказали 76 процентов тех, кто пользовался гаджетами, и 85 процентов тех, кто обходился без них! Получается, что общение с друзьями, знакомыми и семьей играет существенную роль в психологическом благополучии. И не так уж важно, как это происходит - онлайн или нет.

Сколько времени проводят в сети 17-летние? По данным этого исследования, 97 процентов заходили в Сеть каждый день или почти каждый день. Практически на полноценный рабочий день в интернете зависали 27 процентов (это от 6 до 8 часов). Пять часов и дольше проводили в Сети 32 процента подростков. От 4 часов до 5-ти сидели в интернете 23 процента опрошенных. Остальные - меньше трех часов.

Что еще выяснили ученые? Подростки легко переключаются с виртуального на реальное пространство в течение дня. Но выделить время, которое они обходились бы полностью без смартфона или ноутбука, для многих оказалось невозможным.

Зачем подросткам гаджеты? На первом месте - общение в соцсетях. 51 процент опрошенных признались, что проводят все вечера в соцсетях. 30 процентов постоянно листали ленту новостей, в том числе сразу после пробуждения и перед сном.

На втором месте - скачивание обновлений, приложений (этим заняты 35 процентов). Этим подростки занимаются чаще всего утром и днем. На третьем месте - скачивание музыки, фильмов, сериалов и их просмотр. Пик активности приходится на вечер. 20 процентов использовали гаджеты для покупок и чаще всего по утрам.

Между тем

В исследовании участвовали абитуриенты, которые уже сдали ЕГЭ и готовились к собственному экзамену в МГУ, они не были загружены учебой и свободного времени у них было чуть больше, чем во время учебного года.