Посол России в Турции рассказал об угрозах в своей адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости. По его словам, оскорбления и угрозы распространяются на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Ранее агентству подтвердили в дипмиссии, что оно взято под дополнительную охрану.

Примеры высказываний в адрес россиян, которые привел Алексей Ерхов, носят откровенно экстремистский характер. Они публикуются на всеобщее обозрение в соцсетях. "Посол отметил, что информационное поле вокруг темы безопасности российских загранучреждений в последнее время "существенно подчищено", - цитирует РИА Новости главу дипмиссии.

Напомним, что сирийская армия продолжает наступление в Идлибе и Алеппо, при этом Анкара потребовала от Москвы оказать давление на Дамаск, чтобы военная операция, в ходе которой погибли турецкие военные, поддерживающие силы оппозиции, была прекращена, а турецкие посты были разблокированы. В свою очередь, Россия настаивает, что турецкая сторона не выполняет обязательства в демилитаризованной зоне.