Правительство поручило проработать вопрос о снижении выплат по ипотеке

Премьер-министр Михаил Мишустин дал месяц на поиск резервов для удешевления жилищного кредитования граждан.

Последнее заседание правительства Михаил Мишустин начал не сразу с повестки, а сделал отступление на тему, которая, как он выразился, волнует миллионы граждан страны. Премьер подчеркнул, что хоть ставка по ипотеке к концу прошлого года и снизилась до 9 процентов, с таким уровнем людям в улучшении жилищных условий не помочь, а это национальная цель развития, поставленная главой государства. "В целом ипотека остается очень дорогой, и президент ясно дал понять, что ждет от нас ставок по ипотечным кредитам ниже 8 процентов", - сказал премьер-министр. В итоге, в протокол заседания было включено несколько поручений для использования административного резерва, чтобы еще понизить стоимость жилищных кредитов.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина должны до 16 марта представить предложения по снижению размера выплат граждан по ипотечным кредитам, в том числе по созданию условий рефинансирования ранее выданной ипотеки в упрощенном порядке. Зампреду правительства Дмитрию Чернышенко предстоит обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотечного жилищного кредитования, реализуемых государством.

В эти же сроки министерство строительства и ЖКХ совместно с Минэкономразвития и Росреестром подготовит идеи, как вовлекать в сферу жилищного строительства неэффективно используемые земельные участки.