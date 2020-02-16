Православные силы консолидируются для отстаивания святынь в Черногории

На Балканах - в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине - продолжаются массовые акции протеста в поддержку Сербской Православной Церкви (СПЦ) с требованиями к черногорским властям отменить дискриминационный закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Свою солидарность с участниками крестных ходов открыто выражают Патриарх Сербский Ириней и митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, которые 29 февраля намерены прибыть в Подгорицу.

При этом глава СПЦ заявляет о том, что "святыни Черногории может защитить только Бог, потому что за спиной у руководителей Черногории есть великая адская сила, а черногорские власти выполняют лишь свою работу по разрушению и разделению сербов".

Предстоятель же Украинской Православной Церкви (УПЦ) считает, что "государственные власти Черногории, вероятно не без влияния извне, пытаются действовать в религиозной сфере своей страны, вмешиваясь в церковную жизнь, поддерживая раскольников и дискриминируя каноническую Церковь", подчеркивая, что УПЦ "сопереживает, молится и находится рядом с верующими, которых объединяет СПЦ".

В поддержку верующих в Черногории выступают и жители Республики Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины). Так, в это воскресение в Восточном Сараево прошло сразу несколько крестных ходов. Верующие несли транспаранты с лозунгом "Только единство спасет святыни", напоминая тем самым многовековой национальный девиз сербов, служивший для консолидации народа в периоды смертельной опасности, - "Только единство спасет сербов". Свою солидарность с протестующими выразили и всемирно известные теннисист Новак Джокович и режиссер Эмир Кустурица, а сербский член Президиума БиГ Милорад Додик не дал своего согласия на визит в Сараево президента Черногории Мило Джукановича. "Принимая во внимание события в Черногории, необходимо подождать с этим", - заявил сербский лидер.

Между тем знаменитая музыкальная группа "Белградский синдикат" выпустила клип на песню "Взойдет заря" в знак поддержки протестующих, поднявшихся в едином порыве на защиту веру и наследия предков в Черногории, который уже стал гимном народного сопротивления.