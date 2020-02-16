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16.02.2020 19:23
Рубрика: Власть

Путин рассказал об отношении к его идее про горячее питание школьникам

Текст: Кира Латухина

Предложение обеспечить учеников начальной школы бесплатным качественным горячим питанием, с которым глава государства выступил в Послании Федеральному Собранию, не сразу получило одобрение. О первоначальном отношении к этой идее президент рассказал в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Владимир Путин после заседания рабочей группы по подготовке предложений по внесению поправок в Конституцию поделился с участниками, говоря о шагах по реализации этой инициативы: "Непросто дались. Все были против".

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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По предложению президента, в ряде регионов, где уже есть инфраструктура, младшие школьники получат горячее питание уже с 1 сентября. А в других регионах - до 2023 года. Законопроект был внесен в Госдуму 1 февраля.

Впрочем, глава государства не скрывал и в Послании, что решение далось непросто. "У нас большие дискуссии шли на этот счет. И коллеги в общем и целом, некоторые, возражают не потому, что им детей не хочется поддержать, но говорят о том, что не очень справедливо, что и люди с приличными доходами, и с маленькими доходами будут получать одинаковую поддержку от государства, - пояснил он. - В этом, конечно, есть логика, это правда, но есть и логика тоже, характерная для нашего общества, - все должны себя чувствовать в равных условиях, не должны дети и родители, которых часто сегодняшнее положение унижает, чувствовать, что они даже ребенка прокормить не могут".

Такой меры поддержки не было даже в советское время. "Но и расслоения в обществе тогда такого не было. Я думаю, что эта мера будет оправданной", - обосновал президент.

Власть Работа власти Госуправление Президент Послание президента Федеральному Собранию 2020 года

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