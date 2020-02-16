Рабочая группа определилась с порядком внесения поправок в Основной Закон

В понедельник Совет Госдумы решит, до какой даты следует продлить срок приема поправок в Конституцию. Как ожидается, этот процесс продлится до 2 марта. При этом окончательно стала понятна процедура вступления в силу изменений в Основной Закон. В пятницу президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым возложил на Центризбирком организацию голосования по поправкам.

На сегодняшний день в Госдуму поступило более 220 официальных поправок от тех, кто обладает правом законодательной инициативы. В рабочей группе сейчас уже более 500 предложений. Они поступили как от членов группы, так и от граждан и организаций со всей страны. По большей части это инициативы социального характера. Как ожидается, в Госдуму будет внесена поправка о неотчуждаемости российских территорий. Есть инициативы, касающиеся органов госвласти.

Внесение поправок в Конституцию РФ пройдет ровно так, как задумал их инициатор - президент Владимир Путин. Сначала закон примет парламент, затем граждане выскажутся "за" или "против предложенных изменений". В случае положительного решения глава государства поставит точку в этом процессе - подпишет указ о вступлении поправок в силу. Детали процедуры разъяснил в пятницу сопредседатель рабочей группы, глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. На расширенном заседании с участием председателей всех комитетов верхней палаты он рассказал, что вносить другие изменения в законодательство не потребуется - законопроект о поправках пройдет стандартную процедуру принятия федерального конституционного закона, но с некоторыми дополнениями.

Организацией плебисцита займется Центризбирком. Элла Памфиловауже подтвердила готовность ведомства приступить к работе по его подготовке

"Мы предложим Совету Федерации на следующее пленарное заседание (26 февраля. - Прим. "РГ") принять специальное постановление о порядке рассмотрения закона о поправке в данном конкретном случае. Потому что у нас раньше такого никогда не было, закон о принятии поправки не включал иные положения. В частности, связанные с проведением общероссийского голосования", - сказал Клишас. Сенатор напомнил, что проведение голосования - это требование президента.

Описание процедуры голосования уже готово. По словам Клишаса, текст "в ближайшее время будет внесен в Госдуму". "Там будет прописан весь порядок проведения общероссийского голосования, там будет прописано, что общероссийское голосование является обязательным для вступления этих поправок в силу", - рассказал сенатор. В случае одобрения поправок на общероссийском голосовании "президент издает специальный акт, которым включает эти поправки в текст Конституции, то есть ставит свою окончательную подпись уже после того, как будут известны результаты общероссийского голосования", уточнил он.

Текст законопроекта ко второму чтению будет готов через две-три недели, считает сенатор. Затем состоится третье чтение и голосование в Совете Федерации. А потом - общероссийское голосование.

Организацией плебисцита займется Центризбирком. В пятницу Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение и поручил правительству обеспечить финансирование на уровне президентских выборов 2018 года с учетом инфляции (документ публикует "РГ"). Глава ЦИК Элла Памфилова уже подтвердила готовность ведомства приступить к работе по организации общероссийского голосования.

Уже известно, что голосование пройдет в будний день, который объявят выходным. "Этот день не станет выходным днем за счет других выходных и нерабочих праздничных дней", - уточнил Клишас.

По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, дополнительный выходной должен оплачиваться по общим правилам.