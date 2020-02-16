Москвичка умерла во время конкурса по поеданию пирожных

Молодая москвичка умерла в одном из баров в центре Москвы, во время конкурса по поеданию пирожных. В соревновании участвовали несколько человек, москвичка была близка к победе, но подавилась, начала задыхаться и упала.

Медики вызванной очевидцами скорой помощи констатировали смерть, погибшей было 23 года, сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах Kp.ru.

Трагедия произошла вечером 15 февраля, девушка отдыхала в баре в компании друзей и сама захотела поучаствовать в конкурсе. Он проводился на время, поэтому за секунды до финишного сигнала москвичка попыталась съесть сразу несколько порций десерта.