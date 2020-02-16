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16.02.2020 13:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Напавший на прихожан в московском храме стал фигурантом уголовного дела

Текст: Михаил Фалалеев
Дикий и кощунственный случай произошел в Москве на Бакунинской улице. В православный храм Святителя Николая вошел молодой человек и напал на находившихся там верующих с ножом. К сожалению, успел ранить двух человек. Один из пострадавших - алтарник. Раненых уже направили в медицинские учреждения.
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Возможную трагедию успели предотвратить шестеро находившихся в храме прихожан, бросившихся на этого человека и успевших его скрутить, а затем передать полиции.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что нападавшего задержали. Он находился в неадекватном состоянии - то ли пьян, то ли обкурен или обколот наркотиками. Ему 26 лет, он уроженец Липецкой области. Зовут его - Ефим Ефимов.

Возможно, этот Ефим - член какой-то сатанинской секты или экстремистской антихристианской организации. Медицинская экспертиза установит, разумеется, степень вменяемости этого человека, и тогда прокуратура и суд назначат наказание. Если он не сумасшедший, то может потерять свободу на срок до 15 лет.

Впрочем, собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах считают, что этому человеку, пусть даже и больному (что требуется доказать), повезло, что напал на прихожан именно православного храма. Из мечети он бы живым не вышел.

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