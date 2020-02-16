Неизвестный ранил двух человек в храме в Москве

Мужчина напал в воскресенье на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы. Два человека получили ранения, они направлены в медицинские учреждения.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемый в преступлении задержан.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения", - сказала она.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.