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16.02.2020 11:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Неизвестный ранил двух человек в храме в Москве

Мужчина напал в воскресенье на прихожан в храме на Бакунинской улице в центре Москвы. Два человека получили ранения, они направлены в медицинские учреждения.

Фото: ФСБ/РИА Новости
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Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, подозреваемый в преступлении задержан.

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области, который утром 16 февраля вошел в здание храма на Бакунинской улице и ножом причинил двум гражданам телесные повреждения", - сказала она.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, а также решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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