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16.02.2020 23:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Карта принята

Перевозчиков в Подмосковье обяжут принимать безналичную оплату за проезд
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 33(8087)
В Подмосковье идет работа над законом, который обяжет перевозчиков размещать в салонах общественного транспорта информацию о том, что рассчитаться за проезд можно с помощью транспортной или банковской карты. А если водитель по каким-то причинам не может принять безналичный платеж, пассажир не ищет по карманам рубли, а едет бесплатно.

Еще в 2014 году в Московской области приняли постановление правительства N 727/36, которое дает возможность пассажиру ехать в общественном транспорте бесплатно, если ему отказали в безналичной оплате. При условии, что на карте, предлагаемой к оплате водителю, есть деньги. "Но многие жители области об этом просто не знают", - утверждает региональный координатор проекта "Народный контроль" Шерзод Атаев. Да и знающие не всегда могут воспользоваться правом - водители иной раз с трудом понимают русский язык и втолковывать им про какое-то постановление бесполезно. "А мы получаем многочисленные жалобы пассажиров на то, что на некоторых маршрутах к оплате принимают только наличные", - утверждает председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Другое дело, если в салонах появятся информационные таблички. Тут уже водитель не сможет сделать вид, что плохо понимает по-русски. Пассажир, чью карту не приняли к оплате по причине сломавшегося терминала, молча укажет водителю на табличку и спокойно пройдет в салон. Закон о табличках уже принят во втором чтении. В ближайшие пару недель ожидается третье, окончательное чтение. Сами таблички, как говорят в областном парламенте, уже разработаны.

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