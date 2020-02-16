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16.02.2020 23:00
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Рука помнит

В "Матче Звезд" Фридзон снова лучший по броскам издали
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Столичный выпуск № 33(8087)
"Матч Всех Звезд" Единой лиги снова прошел при аншлаге на паркете столичного дворца спорта в Петровском парке. А капитан "Локомотива-Кубани" Виталий Фридзон второй раз подряд выиграл конкурс по дальним броскам.
Собравший 11 тысяч зрителей "Матч Всех Звезд" Единой лиги изобиловал эффектными игровыми эпизодами. Фото: Михаил Синицын Собравший 11 тысяч зрителей "Матч Всех Звезд" Единой лиги изобиловал эффектными игровыми эпизодами. Фото: Михаил Синицын
Собравший 11 тысяч зрителей "Матч Всех Звезд" Единой лиги изобиловал эффектными игровыми эпизодами. Фото: Михаил Синицын

Напомним, что составы команд "Звезды России" и "Звезды мира" в несколько этапов определяли болельщики и журналисты, а выбор стартовых пятерок был за тренерами - наставником "Локо" Евгением Пашутиным и рулевым "Химок" Римасом Куртинайтисом.
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У россиян матч начали сплошь игроки сборной - Алексей Швед ("Химки"), Дмитрий Кулагин ("Локо"), Никита Курбанов, Семен Антонов и Джоэл Боломбой (все - ЦСКА). Для "Звезд мира" больше интересен национальный состав: Йонас Жеребко (Швеция), Миндаугас Кузминскас (Литва), Джамар Смит, Майк Джеймс, Кайл Хайнс (все - США).

Команды играли почти без защиты. Рядовой зритель мало что понимает в тонкостях обороны, зато эффектные атаки нравятся всем. Лучший бомбардир Единой лиги Швед и здесь остался верен себе - рекордные для наших "Матчей Звезд" 42 очка. Итоговый счет получился космическим - 164:162 в пользу иностранцев. Правда, это с овертаймом (результат основного времени - 147:147).

Алексей Швед из "Химок" установил рекорд наших "Матчей Звезд". Он набрал 42 очка, совершив сразу семь попаданий из-за дуги

Повышенный интерес публики вызвал конкурс по дальним броскам, где на кону стояло полмиллиона рублей. Фридзон защитил свой прошлогодний титул в финальной дуэли против серба с болгарским паспортом Бранко Мирковича из белорусского "Цмоки-Минск". Оба в финале набрали 19 баллов из 30 возможных, в перестрелке верх взял россиянин - 5:4. Конкурс по броскам сверху ("слэм-данк контест") выиграл 19-летний Александр Петенев, выступающий за "Автодор".

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