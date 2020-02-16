В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену

В Московской области многодетный отец убил бывшую жену и совершил суицид на глазах у сына.

Трагедия произошла в общежитии в поселке Селятино под Наро-Фоминском, уточняет пресс-служба регионального ГСУ СК. Мужчина и женщина разводились, но пока шел процесс, жили в одной комнате. Во время скандала подозреваемый достал охотничье ружье и выстрелил супруге в голову. После этого он покончил с собой. В это время дома был 10-летний сын супругов, остальные дети находились у родственников.

На месте происшествия работают криминалисты, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.