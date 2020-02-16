После мониторинга активистов ОНФ территория вокруг школы стала безопаснее

Школа N 58 попала в поле зрения активистов в связи с тем, что территория вокруг нее нуждалась в благоустройстве. В ходе рейда были обнаружены незакрытые люки ливневой канализации, отсутствие ограждений по периметру. Общественники нашли и проблемы с освещением близ расположенных улиц в темное время суток. Информацию о выявленных проблемах они направили чиновникам.

- Уже через несколько недель была смонтирована система освещения, благодаря чему прилегающая к образовательному учреждению территория теперь хорошо освещена. Также возле школы отремонтировано ограждение и установлена дополнительная лестница. Все это повысит безопасность пешеходов, прежде всего школьников, - говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ в Приморском крае Елена Григорьева.

Но это самые необходимые ремонтные работы. Много забот еще впереди. В настоящее время чиновники занимаются включением соответствующей сметы расходов в бюджет.

- Кроме того, после наших замечаний власти провели работу по обследованию проблемных участков автодорог, где вблизи школ отсутствуют тротуары и нет обозначенных пешеходных переходов. Подобный участок на улице Кирова, на которой находится школа N 58, власти планируют реконструировать, - говорит Елена Григорьева. - Эти работы будут проведены летом и осенью.