В Приморье рейсовый автобус насмерть сбил тигра

На севере Приморского края, в районе села Гоголевка, рейсовый автобус сбил амурского тигра. Зверь после удара скрылся в лесу.

Инспекторы охотнадзора побывали на месте аварии и подтвердили факт столкновения. Затем они проследовали по следам животного, чтобы оказать ему помощь. Но, увы, не успели. Молодой самец погиб от полученных травм, сообщил ТАСС директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

Справка "РГ"

Амурский тигр - самый северный и самый крупный подвид тигра. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. Ареал сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Более всего амурские тигры распространены в предгорьях Сихотэ-Алинь в Лазовском районе Приморья. Сейчас на Дальнем Востоке насчитывается 550-580 особей. Около десяти процентов популяции обитает в Китае, то и дело мигрируя в Россию.