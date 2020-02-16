Зачем брошенных в Шереметьеве детей вернули матери

История детей, оставленных родным отцом в аэропорту Шереметьево, получила неожиданное продолжение. Мальчиков пяти и девяти лет передали матери, которая несколько лет не вспоминала о них и даже не говорила об их существовании своей новой семье!

Вспомним: перед тем, как вернуть братьев в Комсомольск-на-Амуре, органы опеки заявляли, что к их маме есть много вопросов. По ее недосмотру дети обварились кипятком, она не забирала их из детсада, да и сигналы в полицию соответствующие поступали. А потом женщина вовсе пропала - да так, что ее объявили в розыск. Вспомнила бы она сыновьях, если б не эта страшная ситуация в московском аэропорту? Есть большие сомнения.

Именно поэтому ребят изначально отдали бабушке. В начале февраля власти отрапортовали - мальчики устроены в новые детский сад и школу и привыкают к счастливой жизни у родственников. Но всего через две недели их, как игрушки, снова передают из рук в руки - по сути, в чужую, незнакомую семью.

Такой далекой от них женщине, о которой они коротко говорили: "Мама ушла", и отчиму. Снова - переезд, снова - непривычная обстановка, и опять - учиться жить по-новому. Как так получилось?

Представители органов опеки в Комсомольске-на-Амуре пояснили, что у бабушки просто-напросто закончился срок временной опеки. Ее оформляли до того момента, как выпишут из больницы мать ребят, которая лежала на сохранении. Ей через пару месяцев рожать. Чтобы установить постоянную опеку, нужно обращаться в суд. Никто возиться с этим долгим и трудозатратным делом не захотел. Тем более что мать согласилась детей забрать, а бабушка - отдать. Другими словами, избавиться от ненужного груза ответственности, как отец в аэропорту. Юридически все правильно - дети в родной семье. Вот только где гарантия, что мать ребят снова их не бросит? И что творится в душе маленьких мальчиков, которых передают из рук в руки в третий раз?

- Это - травмированные дети. Им нужна забота, ласка и любовь. В данной ситуации не важно, от кого они будут их получать: от бабушек, родителей или чужих людей, их главное "отогреть". Я, как психолог, не считаю, что "детям нужна родная мать" и что "любая мать лучше, чем чужие люди". Нет. Иногда ребятам лучше с чужими людьми, чем с некоторыми матерями и отцами, - поясняет "РГ" семейный психолог Юлия Осмачкина. - Конечно, пока эти мальчики могут быть в родной семье и речи о лишении прав можно не вести. Но семье однозначно нужно сопровождение психолога и социальных служб. Мама долго не участвовала в воспитании сыновей, поэтому сейчас могут возникнуть сложности из-за незнания их привычек и страхов. Родителям самим нужны специалисты, которые могли бы наблюдать и корректировать их поведение на уровне медицины, психологии, педагогики.

Прямая речь

Елена Суркова, председатель Хабаровского отделения Российского детского фонда:

- Каждый здравомыслящий человек понимает, что у этих детей уже искалечена психика и судьба. Они лишены совершенно всякого выбора. Их передают из рук в руки, их возят туда-сюда... Мне кажется, у них семьи не было изначально в настоящем ее смысле. Я смотрела репортаж из Комсомольска-на-Амуре, где родственники говорили: "Да мы не знаем вообще, как они там живут". Только подумайте: большое количество родных людей находится в городе. Но никому нет дела до их жизни! Почему их вернули матери? Сегодня органы государственного надзора - соцзащиты, опеки - стремятся любой ценой сохранить для детей кровную семью. Любой ценой. Приведу пример. К нам обращается одна женщина из поселка Горный. Она отсидела в тюрьме, вышла, и ей вернули двух ее детей. Она не работает в силу различных обстоятельств. Живут на жалкую пенсию отца этих детей и детские пособия. Семья укатила из Хабаровска в Горный и сейчас мать с душераздирающими воплями звонит: "Дайте денег! Мои дети пропадают! Нет денег даже на таблетки!". Органы опеки прекрасно знают, каково положение в семье, но детей не отнимают...

Конечно, в Комсомольске органы опеки действуют в рамках законодательства и общепринятых норм. Они делают все возможное, чтобы мальчики жили не в детдоме. Почему сегодня уменьшается число детдомов и их воспитанников, растет число приемных семей? Все ради того, чтобы дети жили с родными. Любому близкому готовы ребенка отдать, если он согласен принять. Но это не всегда правильно. Конечно, я против детских домов, однако в некоторых ситуациях правильней изолировать детей от собственной семьи. Но у нас, к сожалению, общество первой осудит не мать, а органы государственной власти, которые изымают детей из семьи. Такое однобокое понимание проблемы вызывает у меня неприятие.

Мнение

Анна Кузнецова, Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка:

- В настоящий момент мы имеем дело с отголосками того бездействия органов профилактики региона, о котором мы уже заявляли. Результатом такого попустительства стало отсутствие должных действий в отношении родителей. Дети не один раз передавались в социально-реабилитационные центры. Был подтвержденный факт оставления несовершеннолетних без присмотра и в итоге дети получили ожоги. Есть информация, что их не забирали после занятий из образовательных учреждений. Несмотря на это, до настоящего времени отец и мать являются законными представителями детей, в правах не ограничены и не лишены. Сейчас в отношении отца возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая достаточно тяжкую - "Истязание". Мать с весны прошлого года с детьми не общалась и не виделась. В январе этого года была госпитализирована в медицинское учреждение, временная опека оформлена на бабушку. После того как мама была выписана из больницы, она изъявила желание воспитывать детей.

Сейчас в этой ситуации появились новые обстоятельства, по нашим сведениям отчим готов участвовать в воспитании детей и стремится интегрировать их в новую семью. Конечно, к маме мальчиков очень много вопросов, но в то же время, если появился шанс сохранить для них кровную семью, его нужно использовать. Но прежде необходимо провести психолого-педагогическую экспертизу, тщательнейшим образом все проверить, выяснить, насколько есть воспитательный потенциал в этой новой ситуации, понять, возможно ли восстановление детско-родительских отношений, чтобы дети снова не оказались в аэропорту.

Безусловно, семья должна находиться под жестким наблюдением органов системы профилактики, в постоянном контакте с Уполномоченным по правам ребенка в регионе. Мы со своей стороны также будем следить за ситуацией и за тем, как в целом исправляются выявленные нами нарушения в регионе, и, конечно, не оставим наших мальчиков, пока не убедимся, что ситуация стабилизировалась.

Подготовила Татьяна Владыкина