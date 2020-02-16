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16.02.2020 20:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не выпустили

Оставили в СИЗО по "экономической" статье
Текст: Дмитрий Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
Громкое дело в Самаре по делу о картельном сговоре при закупках томографов обрастает скандальными подробностями. Апелляционная инстанция облсуда отказалась выпустить из СИЗО основных фигурантов - экс-замминистра здравоохранения Альберта Навасардяна и совладельца фирмы "СМТ" Сергея Шатило. Более полугода они содержатся под арестом по не вступившему в силу приговору суда первой инстанции без решения о продлении меры пресечения, а также несмотря на жалобы адвокатов на возможную подмену этого приговора.

По версии адвоката "Фортис" Вячеслава Земчихина, 31.07.19 судья огласила один приговор, а в уголовном деле вместо оригинала оказался иной вариант, нежели тот, что был подписан судьей в совещательной комнате. Адвокат указывает на видеозапись с оглашения приговора, где якобы видна последняя страница с подписью, а также на проведенную экспертизу, которая указала на эти несовпадения.

Более полугода бизнесмен Сергей Шатило содержится под арестом по не вступившему в силу приговору суда первой инстанции

По мнению Земчихина, это должно вести к отмене приговора, так как его оригинал, которым избрана мера пресечения , фактически отсутствует. У защиты есть вопросы и к размеру дохода, который был вменен подсудимым. Экспертиза учреждения минюста показала, что чистый доход, за вычетом всех расходов, составляет примерно 11 млн рублей, что не подпадает под уголовное преследование по статье 178 УК РФ (ограничение конкуренции), а считается административным нарушением.

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