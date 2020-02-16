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16.02.2020 14:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратовской области из-за прорыва канализации погиб мужчина

Текст: Анна Шепелева

В городе Энгельс Саратовской области из-за обрушения пола в гараже двое мужчин провалились в яму, образовавшуюся из-за прорыва канализации. Один из них погиб. Об этом сообщило СУ СК по региону.

ЧП произошло на улице Менделеева в ГСК "Химик 5" в одном из гаражей. Двое пожилых мужчин, один из которых был владельцем этого гаража, зашли в помещение, но пол под ними внезапно провалился. Они упали в огромную яму, которая образовалась, по данным следователей, из-за прорыва канализации.

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Спасатели сначала достали из ямы владельца гаража. Он получил различные телесные повреждения. Его госпитализировали в больницу. Затем извлекли тело второго мужчины, он погиб на месте.

Сейчас выясняются все подробности ЧП и проводится судебно-медицинская экпертиза, чтобы установить точную причину смерти 73-летнего мужчины. По итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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