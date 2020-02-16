Сотрудники СКР и ФСБ задержали главу поселка Листвянка Александра Шамсудинова. Его подозревают в незаконной выдаче разрешений на строительство на берегу Байкала. Чиновника задерживают уже второй раз - в 2018-2019 годах он привлекался по аналогичному делу, но тогда ему удалось выйти сухим из воды.

Деятельностью листвянской администрации ФСБ заинтересовалась еще в 2017 году. На берегу Байкала, как грибы после дождя, стали появляться гостиницы. Не маленькие гостевые домики, какие держали местные жители, а корпуса на несколько десятков комнат. И это при том, что Листвянка находится буквально в самом сердце центральной экологической зоны Байкала и территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой статус запрещает любое строительство - нельзя поставить вместо сгоревшего дома новый, нельзя даже сделать пристрой к детскому садику... А тут - сотни туристов. И никаких налогов - ведь по бумагам это все жилые дома, и что самое страшное - никаких очистных. В лучшем случае все сливается в выгребную яму, в худшем - по трубе прямиком в Байкал.

Жители поселка пошли по инстанциям с жалобами. Оказалось, что отели возводились по документам индивидуального жилого строительства, разрешение подписывал глава Листвянки. Прокуратура через суд добилась признания незаконными семи построек. Общий ущерб от них оценили в 16 миллионов рублей. Под одну из таких строек владелец-иностранец разрыл гору и погубил часть стоянки древнего человека.

На Александра Шамсудинова завели первое уголовное дело о превышении полномочий. В 2018 году главу поместили под домашний арест и отстранили от занимаемой должности. В мае 2019 года дело передали в суд. Однако в суде его переквалифицировали по статье "Халатность" и... закрыли за истечением срока давности. А Шамсудинов восстановился в должности.

- Его признали виновным, и судимость за ним остается, но поскольку дело закрыли, то надлежащего наказания он не понес, - уточнили в СУ СКР по Иркутской области.

Листвянка находится буквально в самом сердце центральной экологической зоны Байкала и территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Что же за личность Александр Шамсудинов? Известно, что он уроженец Иркутской области, всю жизнь провел в регионе, более 20 лет отдал службе в МВД и вышел в отставку в 2014 году в чине подполковника полиции. Избрался в поселковую думу и даже возглавил ее, а в 2016 году выиграл выборы и стал главой муниципалитета. Тогда он считался оппозицией к прежней власти в Листвянке, аффилированной с крупным региональным туристическим холдингом, и жители возлагали на него большие надежды. Но все получилось иначе. В поселок зашел совсем другой турбизнес - нелегальный.

Сам глава оправдывался тем, что его обманули - просили разрешение под жилые дома, а большие площади объясняли тем, что семья большая, нужно всем по комнате выделить. Вот только жители поселка в наивность чиновника не верят. Оксана Токмакова, владелица небольшого музея кукол, несколько лет воевала с гостиницей, разросшейся напротив ее дома. Куда только не писала жалобы - в прокуратуру, в МЧС, в ГИБДД, в Роспотребнадзор и в местную администрацию тоже. От Александра Шамсудинова пришло письмо о том, что по результатам проверки трехэтажное здание на три корпуса со столовой, открыто рекламирующее в интернете гостиничные услуги, на самом деле является... жилым домом со вспомогательными постройками, которые летом используются для приема туристов!

Второе дело против Шамсудинова возбуждено по новому эпизоду. Правда, относится он тоже к 2017 году. Следствие полагает, что глава поселка выдал разрешение на строительство очередного "дома для большой семьи" на 1400 квадратных метров. Полгода тому назад здесь открылся отель.

Главу Листвянки суд вновь отстранил от должности. Следствие продолжается, не исключено, что сотрудники службы безопасности выявят новые эпизоды - нелегальных гостиниц в Листвянке явно больше восьми, правда, далеко не все строились с разрешения администрации. Вопрос в том, по какому сценарию будет развиваться ситуация дальше.