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16.02.2020 14:22
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Яхта "Сибирь" отправилась к "кладбищу кораблей"

Текст: Светлана Сибина (омск)
Фото: Омский яхтклуб Фото: Омский яхтклуб
Фото: Омский яхтклуб

Яхта "Сибирь" покинула Огненную землю, где завершился грандиозный парусный фестиваль, посвященный 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями. И взяла курс на Белый материк. Это последний и самый сложный участок кругосветки.

Мореплавателям предстоит преодолеть довольно коварный пролив Дрейка, названный в честь знаменитого пирата, наводившего ужас на испанские корабли. Английская королева поощряла подвиги Френсиса Дрейка, считала благородным пиратом, так как никогда не проливал за зря кровь своих врагов. И даже наградила его титулом рыцаря. А потом под его командованием снарядила экспедицию, отправив искать Южную Землю (Антарктиду).

Фото: Омский яхтклуб
Яхта "Сибирь" под флагом "РГ" достигла берегов Огненной земли

- Дрейк стал первым мореплавателем, совершившим кругосветку. Привез 600 тысяч фунтов стерлингов (вдвое больше чем годовой доход Англии), а также неведомый доселе продукт - картошку. Антарктиду он так и не нашел, но обнаружил интересный пролив, который впоследствии и получил его имя, - рассказал "РГ" историк омского яхт-клуба Сергей Лебединский. - Яхте "Сибирь" предстоит его преодолеть.

Пролив Дрейка - это самый широкий и самый глубокий пролив в мире. Здесь царят 10-балльные шторма. Моряки прозвали это место "кладбищем кораблей" и считают самым опасным в мире.

Впрочем, иногда ветер здесь ненадолго утихает, уступая место относительному затишью, когда можно проскочить. Сейчас наступил как раз такой момент. И "Сибирь" двинулась в путь.

- Яхта находится в нормальной кондиции и к переходу готова, - сообщил "РГ" капитан Сергей Щербаков. - Люки задраены пленкой. Кокпит рулевого защищен от шквала. На судне установлен новый двигатель (старый разъела морская вода). Металлические конструкции из катушек и канатов на корме помогут уберечься от ударов о скалы и зацепиться за них во время стоянки в Антарктиде.

Фото: Омский яхт-клуб
Яхта "Сибирь" зайдет в Аргентину на юбилей открытия Антарктиды

В Ушуайе, которую Магеллан назвал "портом вынужденных работ", сибиряки не только оснастили парусник, обновили состав, но и встретились с настоящими морскими волками Николаем Литау и Даниилом Гавриловым.

- Советы опытных капитанов, уже не раз преодолевавшим пролив Дрейка и досконально изучившим его коварный характер, очень нам пригодятся, - считает Сергей Щербаков.

Арктика уже совсем рядом. Здесь на станции Крузенштерн, в честь 200-летия открытия Белого материка русскими мореплавателями, сибиряки водрузят флаг России.

"Российская газета" следит за развитием событий.

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