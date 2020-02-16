Патрушев утвердил план подготовки к празднованию 100-летия Карелии

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев утвердил план работы Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии в 2020 году.

В состав госкомиссии, которая была образована в 2013 году указом президента России, входят все федеральные министры, а руководит ей секретарь Совбеза. За эти годы работа комиссии, которая отвечает и за реализацию федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года, кардинально изменила республику. Из одного из самых депрессивных регионов России, Карелии постепенно превращается в республику, где не просто комфортно жить, но и можно достойно работать.

Конечно, не все, что было задумано, удалось сделать точно к сроку - где-то сработал субъективный фактор, а где-то и человеческий, об этом Патрушев говорил на итоговом заседании госкомиссии в конце 2019 года. Но как сообщили обозревателю "РГ" в аппарате Совбеза, все запланированные в ФЦП мероприятия будут выполнены и большинство из них - в ближайшие месяцы.

Так, до 1 сентября планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию аэровокзал в аэропорту Петрозаводска. В межнавигационный период предполагается организовать регулярные вертолетные рейсы по маршруту Сортавала - остров Валаам. Кроме того, до 1 июля планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию сверхважные для региона Белопорожские ГЭС.

Особое внимание госкомиссии будет направлено на строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов, развитие и модернизацию санатория "Марциальные воды", а также завершение разработки и одобрения проектной документации на строительство дома-интерната в Костомукше. Запланировано строительство школ и детских садов в Петрозаводске, Кеми и Медвежьегорске. На территории Петрозаводского госуниверситета будет построен легкоатлетический манеж. Продолжится модернизация и создание новых кинозалов в районных домах культуры.

Продолжится выполнение проекта глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода и проекта организации производства лесозаготовительной техники и комплектующих. Продолжится работа, направленная на внедрение интенсивной модели лесопользования в Карелии. Планируется создать особо охраняемые природные территории регионального значения "Еловые леса Заонежья", "Хаапалампи - Северное Приладожье" и "Хитоостров". Запланированы дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах, а также увеличение количества резидентов территорий опережающего развития.

Как отметили в аппарате Совбеза, в план работы госкомиссии включены и другие пункты, направленные на социально-экономическое развитие Карелии.