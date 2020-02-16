Петербург подарил Туркменистану жертвенник для магических обрядов

Петербургская делегация передала в дар Музею изобразительных искусств Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши Великого в Ашхабаде 3D-копию древнего керамического жертвенника.

Как рассказала корреспонденту "РГ" заместитель директора Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева, это точная копия керамического жертвенника, найденного в 1980-х годах ленинградскими археологами (экспедиция Игоря Хлопина) на юго-западе Туркменистана в долине реки Сумбар на могильнике Пархай-2.

- Было обнаружено семнадцать таких жертвенников, все они разные. Находились в целом состоянии в погребениях, - говорит Наталья Соловьева. - Это эпоха ранней бронзы - примерно середина третьего тысячелетия до нашей эры. Мы можем заключить, что это именно жертвенник, по определенным признакам. Например, в маленьких чашечках явно горел огонь - это уже указывает на ритуал. Центральная емкость точно не подходит для бытового применения, но годится для жертвенных целей. В нее могли помещать символическую фигурку или кусочек пищи. Увы, восстановить ритуал полностью сегодня нереально, можно только домысливать.

Поскольку на стенки жертвенников нанесены рельефные изображения змеи, быка, барана, а также символы солнца, которые в мировой мифологии связаны с культом плодородия, ученые считают, что жертвенники специально изготавливались и использовались для проведения магических обрядов, связанных с земледелием.

Отметим, что жертвенники представляют собой исключительно редкую находку, не имеющую прямых аналогий в археологии Переднего Востока и Средней Азии. Поскольку все они хранятся в Петербурге в Институте истории материальной культуры РАН, до сих пор в Туркменистане не было ни одного подобного экспоната. Поэтому 3D-копия наиболее сохранившегося жертвенника - очень ценное приобретение для музея.

- Для Музея изобразительных искусств Туркменистана мы распечатали копию жертвенника на 3D-принтере, продемонстрировав таким образом свои возможности, - продолжает Наталья Соловьева. - Считается, что археологи не владеют цифровыми технологиями. Так владеют! Причем если такие мелкие объекты научились копировать уже многие, то мы умеем делать значительно более грандиозные вещи. В Пальмире мы создали 3D-модель двадцати квадратных километров памятников!

Фото: Пресс-Служба Смольного

Сотрудничество Санкт-Петербурга и Туркменистана имеет давние корни. Представители ленинградско-петербургской школы археологии внесли огромный вклад в изучение культурного прошлого этой страны, известной как один из центров рождения цивилизации, и по сути заложили основы направления среднеазиатской археологии. Нынешние находки археологов из северной столицы и Института истории материальной культуры РАН регулярно пополняют коллекции Музея изобразительных искусств Туркменистана.

Сейчас усилия петербургских археологов сосредоточены на изучении поселения Йылгынлы-депе, расположенного в подгорной полосе Копетдага в 240 километрах на юго-восток от Ашхабада. Оно было основано в пятом тысячелетии до нашей эры и просуществовало около полутора тысяч лет. Ленинградские археологи ведут здесь раскопки с середины 1980-х годов.

Одно из последний открытий на Йылгынлы-депе - уникальная мастерская, старейшая из найденных на сегодняшний день в Средней Азии. Археологи до сих пор не обнаруживали ничего подобного ни по древности, ни по сохранности.

Находка мастерской позволяет утверждать, что общество, населявшее эти земли шесть тысяч лет назад, уже делилось на классы, хотя ранее считалось, что оно не было структурировано в тот период. Наличие класса ремесленников говорит о более высоком уровне развития этого общества, его уровне благосостояния, объясняют археологи.

За открытие мастерской в Йылгынлы-депе, изменившее взгляд на общественное устройство раннего энеолита, руководитель международной российско-туркменистанской археологической экспедиции Наталья Соловьева была удостоена государственной награды Туркменистана - медали Махтумкули Фраги.