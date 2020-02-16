Лень может послужить развитию экономики, а бездействие лучше, чем действие ради действия, - к такому выводу пришли социологи, экономисты и философы СПбГУ.

И. о. завкафедрой проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Данила Расков отмечает, что времена, когда труд и отдых были жестко разграничены, ушли в прошлое. Сейчас, когда все больше людей работают по свободному графику, границы размылись, и ученые говорят о "принудительном досуге" и "свободном труде".

Акценты перевернулись: трудоголизм (работа по 15 и больше часов) стал уделом топ-менеджеров, а люди оценивают друг друга по уровню и качеству досуга. Таким образом необходимость отдыхать напоказ становится "социальной формой принуждения".

Выходом может стать бездействие, "право на лень", свобода отказаться как от труда, так и от навязанного досуга, делает вывод Данила Расков.

Профессор кафедры теории и истории социологии СПбГУ доктор социологических наук Дмитрий Иванов в свою очередь полагает, что физическое бездействие в конечном итоге может стать источником производительности креативного труда, освободить сознание для генерирования идей. При этом люди свободных профессий должны сами устанавливать баланс работы и отдыха, не поддаваясь искушению самоэксплуатации ради большего дохода.

- Право на лень - естественное и неотъемлемое право человека, - говорит Дмитрий Иванов. - В каких формах его реализовывать - вопрос свободного выбора. Но без установления грани "рабочее время - время отдыха" мы рискуем подпасть под диктатуру либо трудоголиков, либо бездельников.

С ним согласен доцент кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук Александр Погребняк. По его мнению, во многих случаях бездействие гораздо более осмысленно, чем просто действие ради действия.