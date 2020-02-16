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16.02.2020 23:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не поделили прилавок?

Рыночный конфликт завершился стрельбой
Текст: Ульяна Вылегжанина ("Российская газета", Калининград)
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
В центре Калининграда пенсионер застрелил из охотничьего карабина семейную пару, а затем свел счеты с жизнью. ЧП произошло возле Центрального рынка, на котором работали стрелок и его жертвы. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц". По предварительным данным, мотивом преступления является личная неприязнь.

Трагедия случилась вечером на улице Профессора Баранова. 63-летний мужчина открыл стрельбу по семье из трех человек - родителям и их 13-летнему сыну. Мать и отец скончались на месте происшествия. Мальчик получил огнестрельное ранение, но оно не было серьезным. По данным регионального правительства, подростка госпитализировали в Детскую областную больницу, оказали необходимую помощь и отпустили под амбулаторное наблюдение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

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- Подозреваемый непосредственно после произошедшего пытался свести счеты с жизнью, - делится информацией старший помощник руководителя СУ СКР по Калининградской области Наталья Гацко. - С огнестрельным ранением он госпитализирован в лечебное учреждение, где скончался.

По данным некоторых источников, и пожилой мужчина, и муж с женой арендовали прилавки на рынке. Не исключено, что стрелок и его жертвы не поделили торговые места. Все обстоятельства ЧП еще предстоит установить.

По словам уполномоченного по правам ребенка региона Ирины Ткаченко, у сына погибшей семейной пары есть близкие родственники. Из больницы его уже забрала бабушка.

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