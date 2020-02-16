Санкт-Петербург и Туркменистан подписали "дорожную карту" по сотрудничеству

Санкт-Петербург и Туркменистан вышли на новую ступень сотрудничества. В ходе рабочего визита в Ашхабад губернатор Северной столицы Александр Беглов встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил возможности взаимодействия. Необходимо отметить, что Петербург и Туркменистан связывают давние крепкие отношения в разных сферах. Российские специалисты строят в Ашхабаде автомагистрали и мосты. Исследователи Института истории материальной культуры РАН многие годы ведут раскопки в Туркмении и, по сути, заложили основы среднеазиатской археологии.

Взаимные связи будут крепнуть и развиваться. Петербургский губернатор Александр Беглов и заместитель председателя кабинета министров, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов подписали "дорожную карту" на 2020-2025 годы по сотрудничеству в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях. Среди наиболее перспективных сфер сотрудничества Рашид Мередов назвал судостроение для каспийского флота и IT-сектор. В Ашхабаде планируется запустить проект "смарт-сити", подобный действующей в Петербурге программе "Умный город", и здесь туркменским специалистам пригодятся российские наработки в цифровой экономике.

Стороны обсудили возможное участие петербургских предприятий в проектах ключевых отраслей промышленности Туркменистана. Речь, в частности, идет о строительстве международного железнодорожного коридора "Север-Юг" и комплекса селезащитных сооружений в Ашхабаде, реконструкции тепловых электростанций, модернизации предприятий нефтегазовой сферы. Фармацевтические компании из Северной столицы готовы поставлять препараты, в том числе инсулин. Туркменистан со своей стороны планирует продвигать на петербургский рынок продукцию сельского хозяйства, химической и нефтехимической промышленности. Кроме того, на встрече Александра Беглова с хякимом (мэром) Ашхабада Яздаганом Гылыджевым обсуждались перспективы использования туркменского хлопка. Это может стать интересным пунктом в реализации масштабного проекта "Санкт-Петербург - центр индустрии моды и легкой промышленности". "Дорожная карта" также предусматривает расширение программы школьных и студенческих обменов.

- Я восхищен столицей Туркменистана. Ашхабад - это сказка, которая претворилась в жизнь. Беломраморный, чистый, удобный, это город садов и фонтанов. Считаю, что нашим школьникам будет полезно побывать здесь, - отметил Александр Беглов. - Радует, что туркменская молодежь все чаще выбирает Петербург для получения образования. Сейчас в наших вузах учатся более двух тысяч студентов из Туркменистана.

К слову, одно соглашение о сотрудничестве между образовательными учреждениями уже действует - два года назад его заключили школа N 225 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга и туркмено-российская школа имени Пушкина в Ашхабаде. Сейчас она получила в дар от петербургской делегации около двухсот изданий на русском языке, включая "Блокадную книгу" Даниила Гранина и Алеся Адамовича.

Петербург и Туркменистан связывают давние крепкие отношения в разных сферах

В Год памяти и славы невозможно было обойти вниманием тему Великой Отечественной войны. На Пискаревском мемориальном кладбище установлена плита в честь туркмен, участвовавших в боях за Ленинград. В годы войны Туркменская ССР принимала сотни эвакуированных ленинградцев, некоторые живут там и сейчас. Александр Беглов встретился в Ашхабаде с тремя блокадницами - Марией Аванесовой, Ольгой Дроновой и Галиной Мамедовой - и вручил им памятные знаки "В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Старшей из них - Ольге Георгиевне - уже 97 лет, но войну, блокаду и эвакуацию она помнит в мельчайших подробностях. На встречу с петербургским губернатором Ольга Дронова принесла собственные стихи, посвященные тем страшным дням. Эти стихи вместе с воспоминаниями живущих в Ашхабаде блокадниц войдут в Книгу памяти, которая будет издана комитетом по внешним связям к 75-летию Великой Победы. "Волею судьбы вы оказались далеко от Ленинграда, - обратился к блокадницам Александр Беглов. - Между нашим городом и Ашхабадом тысячи километров. Но где бы вы ни жили, вы навсегда останетесь ленинградцами. Сердцем мы всегда с вами".