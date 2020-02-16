СКР возбудил уголовное дело по факту двойного убийства в Калининграде

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства, произошедшего вечером субботы в Калининграде.
Напомним, на улице Профессора Баранова человек открыл стрельбу по прохожим, убив на месте мужчину и женщину - как выяснилось впоследствии, супругов.
Их ребёнок, 13-летний подросток, получил ранения, но выжил. Его уже выписали из больницы, его забрала бабушка.
Стрелявший попытался покончить с собой, после чего был доставлен в больницу, где умер.
"Уголовное дело возбуждено в отношении 63-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), - приводит РИА Новости сообщение калининградского СКР.
На месте преступления работает следственная группа.