СКР возбудил уголовное дело по факту двойного убийства в Калининграде

СКР возбудил уголовное дело по факту убийства, произошедшего вечером субботы в Калининграде.

Напомним, на улице Профессора Баранова человек открыл стрельбу по прохожим, убив на месте мужчину и женщину - как выяснилось впоследствии, супругов.

Их ребёнок, 13-летний подросток, получил ранения, но выжил. Его уже выписали из больницы, его забрала бабушка.

Стрелявший попытался покончить с собой, после чего был доставлен в больницу, где умер.

"Уголовное дело возбуждено в отношении 63-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), - приводит РИА Новости сообщение калининградского СКР.

На месте преступления работает следственная группа.