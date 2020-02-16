Спектакль карельского театра покажут в Доме русского зарубежья

В Москве в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына в воскресенье покажут спектакль "Матренин двор". Его представят актеры Театра драмы Карелии "Творческая мастерская" Валерий и Людмила Баулины. А показать спектакль на московской сцене артистов пригласила вдова писателя - Наталья Солженицына.

Премьеру по рассказу знаменитого русского писателя "Матренин двор" представили в Петрозаводске в ноябре прошлого года. Сама Наталья Дмитриевна не смогла присутствовать, но приехала кандидат филологических наук, специалист по изучению наследия А.И. Солженицына Ирина Мелентьева. Она отметила, что "Матренин двор" театра "Творческая мастерская" - одна лучших постановок произведений Солженицына, которые она видела.

В Карелии "Матренин двор" приняли и полюбили зрители. Все спектакли проходят с аншлагом. Он получился душевным, искренним, вызывающим сопереживание.