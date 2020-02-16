В Петербурге из школы N545 со скандалом уволился учитель истории и обществознания Алексей Никитин. Причина нестандартная - педагог продекламировал на уроке в восьмом классе "Исповедь хулигана" Сергея Есенина.

Есть в стихотворении 1920 года пара слов, которые в приличном обществе произносить не принято. Алексей Никитин прочитал их без купюр, а подростки засняли все на видео. Запись разлетелась по школе, а самого учителя вызвали на серьезный разговор, после чего он уволился. Директор школы отказалась комментировать "РГ" подробности случившегося. Сам Алексей Никитин отметил, что ему вменили нарушение педагогической этики.

Ситуация в школе N545 вызвала огромный общественный резонанс. Историю с учителем, который ушел с работы из-за стихов Есенина, обсуждают от Калининграда до Владивостока. Свою проверку проводят и в комитете по образованию Петербурга. Интригу скандалу добавляет то, что видео, которое стало причиной острого конфликта, в открытом доступе в Сети нет.

- "Исповедь хулигана" всегда вызывала острую реакцию. Но это уже классика. И я считаю важным цитировать автора, который входит в золотую летопись культуры без цензуры. Ведь если так рассуждать, то у нас и другие классики могут оказаться под запретом, - рассуждает председатель петербургского отделения Всероссийского педагогического собрания Константин Тхостов. - Конкретно в этой истории нужно досконально разбираться. Каждое увольнение учителя - это потеря для педагогической системы, это крайний шаг.

Досье "РГ"

Весной 2019 года лишилась работы учитель русского языка из Барнаула Татьяна Кувшинникова. ее уволили за то, что она выложила в социальной сети свои снимки в закрытом купальнике.

Полтора года назад в центре скандала оказалась учительница истории из Омска Виктория Попова. Ей тоже пришлось уволиться из-за снимков в купальнике, размещенных в социальных сетях.

В ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге уволили учительницу истории, по формулировке администрации, "из-за слишком фривольных сообщений", которые она публиковала в своем Twitter.

В начале 2020 года в интернете появился ролик, на котором учительница из Уссурийска разбирала правила русского языка на примере нецензурной фразы, написанной на доске. Правда, ее в итоге не уволили, а дали другие классы.

Комментарии

Лариса Арачашвили, "Учитель года России-2019", преподаватель русского языка и литературы в средней школе №55 "Долина знаний", г. Волгоград:

- Вопросов у меня больше, чем ответов. Те слова, которые вызвали ажиотаж в СМИ, в словаре Ожегова идут с пометкой "просторечные". Это можно проверить за 20 секунд. Понятно, что на уроке они, может быть, все-таки неуместны. Но использование просторечных слов не должно быть причиной для увольнения учителя. Это очевидно.

Складывается ощущение, что этот случай стал лишь поводом. Сегодня каждое твое слово может стать достоянием интернета. Дети могут достать телефон на уроке в любой момент. Учителя - тоже люди и говорят не только цитатами из учебника. Мои ученики при желании могут и на меня собрать достаточно большой "компромат". Скорее всего, у школьников с педагогом на уроке или вне его случился какой-то конфликт.

Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, директор школы №109, г. Москва:

- Никогда не забуду случай: родители поймали "на месте преступления" учительницу, которая посмела у всех на виду выбирать себе нижнее белье в универмаге. Разразился безобразный скандал, некоторые даже требовали ее уволить. Вот вам самый наглядный пример того, что педагога сегодня может обидеть каждый.

И порой директора школ боятся обвинений со стороны так называемой общественности, действуют по принципу "как бы чего не вышло". Предпочитают не разбираться в ситуации, а вынуждают учителя уволиться.

Что касается случая с Есениным, то учитель вправе сам выбирать материал для урока. В школьной программе, кстати, есть и гораздо более жесткие слова, чем те, которые были в "Исповеди хулигана". Возьмем, к примеру, "Один день Ивана Денисовича" Солженицына. Как прикажете разъяснять детям выражения: "маслице-фуяслице", "смефуечки" и т. п.? Это феномен русской культуры, требующий вдумчивого серьезного к себе отношения.

Возьмем, к примеру, "Один день Ивана Денисовича" Солженицына. Как прикажете разъяснять детям выражения: "маслице-фуяслице", "смефуечки" и тому подобное?

Да, как педагог я категорический противник сквернословия. Но вместе с тем убежден, что нет запретных тем для обсуждения с подростками. Повторял и повторяю: дети растут не на Луне. Бранная лексика для многих сегодня нередко становится защитой - от фальши, ханжества, бессмысленного официоза. Делать вид, что всего этого не существует, стыдливо поджимать губы - глупость несусветная.

Когда снимался фильм Тарковского "Андрей Рублев", для съемок хотели взять настоящие скоморошьи частушки. Оказалось, что кроме мата в них ничего не было. Поэтому написали более приличную стилизацию - ее великолепно исполняет Ролан Быков. И учитель, и директор должны всегда включать голову. Пусть школа сама разберется в этом деле. Не стоит выступать судьями и прокурорами, основываясь лишь на сообщениях СМИ. Это ни к чему хорошему не приведет.

Подготовила Ксения Колесникова