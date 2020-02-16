В Музыкальном театре Карелии с большим успехом прошла премьера легкой и изящной танцевальной комедии Луи-Жозефа-Фердинана Герольда "Тщетная предосторожность. Балет о соломе, или плохо сбереженная дочь". Спектакль поставил известный российский хореограф, обладатель премии "Золотая маска" Кирилл Симонов, который является художественным руководителем балета театра.

"Тщетная предосторожность" - это один из дошедших до нас старинных танцевальных шедевров. Суть спектакля незатейлива: Марцелина, хозяйка пансиона, хочет выдать свою дочь Лизу за сына богатого винодела Алена. Но Лиза влюблена в крестьянина Колена. Вокруг этого и развиваются события. Кирилл Симонов сохранил французскую хореографию, живой юмор сюжета. И такая простая история становится изящной по хореографии, понятной без слов и удивительно комичной. Спектакль смотришь на одном дыхании.

- Это французская балетная классика, где танец требует уверенной мелкой техники ног, большого количества различных прыжков, виртуозных вращений, - прокомментировал хореограф.

Главные партии влюбленных героев исполнили солисты Московского театра им. Н. Сац Алевтина Касаткина и Максим Павлов. А вот Марцелину блестяще сыграл солист Музыкального театра Карелии Эдуард Демидов. Его хозяйка пансиона получилась острохарактерной, яркой и смешной.