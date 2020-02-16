На Кубани женщина погибла в ДТП с рейсовым автобусом

В Абинском районе Краснодарского края в воскресенье утром легковой автомобиль врезался в 15-тонный рейсовый автобус Higer. По информации Госавтоинспекции региона, в ДТП погибла водитель легковушки, еще три человека пострадали.

- По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Polo занесло на встречную полосу, по которой ехал рейсовый автобус. Произошло столкновение. За рулем иномарки была 30-летняя женщина. Она не справилась с управлением, - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД Краснодарского края.

Авария произошла на 67-м километре трассы Краснодар - Верхнебаканский. Пострадали все три пассажиры легковой иномарки, их доставили в районную больницу с различными травмами. На момент столкновения в пятидесятиместном автобусе было пять человек, они не пострадали.

Сейчас полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.