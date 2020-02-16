В Югре возбудили уголовное дело по факту нападения на журналиста

В Югре возбуждено уголовное дело по факту произошедшего накануне нападения на телеоператора регионального канала "Мегаполис", базирующегося в Нижневартовске. В СУ СК России по Ханты-Мансийскому округу уточнили, что признаки преступления квалифицируются по части 3 статьи 144 УК РФ - "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием". С конца января это уже второй случай физической агрессии в отношении сотрудников СМИ северной автономии.

Оператор "Мегаполиса" Илья Бегленок в бизнес-центре навел объектив на вывеску турфирмы, о которой снимался небольшой сюжет. В это время, по словам Ильи и его коллег, из офиса выбежал директор фирмы и начал отбирать камеру, невзирая на предупреждение о незаконности его действий. "Была попытка удушения", - говорит молодой человек, демонстрируя красные отеки на шее. Коммерсант выхватил-таки камеру и извлек флешку. После чего в бизнес-центр прибыл наряд полиции. Известно, что о происшествии доложено губернатору Югры.

Незадолго до подачи телекомпанией заявления в следственный комитет ее учредителю позвонил небезызвестный человек и предупредил, что у турфирмы хорошие связи с правоохранителями и лучше скандал не раздувать. Журналисты не намерены отступать и напоминают, что они добились наказания по аналогичной статье УК 23-летнего жителя Нижневартовска, который в августе прошлого года на месте ДТП, а затем и в офисе "Мегаполиса" угрозами пытался не допустить выхода в эфир видеоматериала о дорожной аварии. После организованной по указанию председателя СК Александра Бастрыкина процессуальной проверки последовал арест "цензора", а суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Между тем в конце января Евгений Неупокоев, корреспондент другой региональной телекомпании, "СургутИнформ-ТВ", поступил в больницу с несколькими переломами и сотрясением мозга после попытки снять по заданию редакции сюжет об одной из штрафных стоянок Сургута. У Евгения, на груди которого был бейджик, выбили камеру из рук и повалили не пол. Участники расправы с журналистом под уголовным преследованием.