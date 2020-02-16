Новости

У певицы Киры Шайн вырезали опухоль мозга 20:45
Вышел трейлер российской кибердрамы Sheena667 15:48
В Сеть слили видео со съемок новой "Матрицы" 15:38
Умерла актриса из "Секса в большом городе" Линн Коэн 15:29
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к "Бригаде" Андрей Иванов 12:40

Режиссер Клим Шипенко прокомментировал возможность сиквела "Холопа"

Новости
    16.02.2020, 20:49
Текст:   Олег Усков

Клим Шипенко, постановщик комедии "Холоп", ставшей самой кассовой отечественной кинолентой в истории российского проката (3 114 116 403 рублей), усомнился в необходимости сиквела картины. Так как полагает, что ее идея не требует продолжения.

Фото: youtube.com/ Central Partnership
Данила Козловский ответил на обвинения в плагиате в "Чернобыле"

Такую мысль режиссер высказал в беседе с ТАСС.

"Мы об этом пока не думали, потому что "Холоп" пока еще идет в кинотеатрах, то есть такого прямо осмысленного решения мы не приняли", - пояснил Шипенко.

Акцентируя: "Идея закончена, она целостная. В общем, она не требует продолжения".

"Холоп" вышел в прокат 26 декабря прошлого года. В центре сюжета там - "мажор" Гриша, который после аварии попадает в якобы 1860 год, в среду крепостных.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин.

Более точная касса картины станет известна завтра - после подсчетов сборов за уикэнд.

Новости

Артур Пирожков выложил клип с женой 15.02.2020
85-летний Ширвиндт опроверг информацию о своем скором уходе из театра 15.02.2020
Лидер Rammstein дал русское матерное название своей новой группе 15.02.2020
Фото: Орландо Блум сделал татуировку с ошибкой 15.02.2020
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер авантюрной комедии с Ксенией Собчак "Номер один" 14.02.2020
Мошенники обокрали звезду сериала "Реальные пацаны" 14.02.2020
Вышел трейлер "Отеля Белград" с Биковичем от создателей "Холопа" 13.02.2020
⧣ комедия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер нового фильма Уэса Андерсона "Французский диспетчер" 13.02.2020
Культовая комедия "Дорогая, я уменьшил детей" получит продолжение 13.02.2020
Российский прокат возглавили "Хищные птицы" 10.02.2020
⧣ Иван Охлобыстин
Фото: Kinopoisk.ru
"Холоп" стал самой кассовой российской комедией в истории 08.01.2020
Ситком "Интерны" возвращается на экраны в виде мультсериала 23.11.2019
Охлобыстин заступился за затравленную Асмус 22.11.2019