Режиссер Клим Шипенко прокомментировал возможность сиквела "Холопа"

Клим Шипенко, постановщик комедии "Холоп", ставшей самой кассовой отечественной кинолентой в истории российского проката (3 114 116 403 рублей), усомнился в необходимости сиквела картины. Так как полагает, что ее идея не требует продолжения.

Такую мысль режиссер высказал в беседе с ТАСС.

"Мы об этом пока не думали, потому что "Холоп" пока еще идет в кинотеатрах, то есть такого прямо осмысленного решения мы не приняли", - пояснил Шипенко.

Акцентируя: "Идея закончена, она целостная. В общем, она не требует продолжения".

"Холоп" вышел в прокат 26 декабря прошлого года. В центре сюжета там - "мажор" Гриша, который после аварии попадает в якобы 1860 год, в среду крепостных.

Главные роли в фильме исполнили Милош Бикович, Александра Бортич, Иван Охлобыстин.

Более точная касса картины станет известна завтра - после подсчетов сборов за уикэнд.