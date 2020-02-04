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"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом в истории

Новости
    04.02.2020, 11:17
Текст:   Олег Усков

Комедия Клима Шипенко "Холоп" взяла очередную высоту - картина стала самым кассовым российским фильмом, собрав к этому моменту 3 044 000 000 рублей. Таким образом побив рекорд спортивной драмы "Движение вверх" - 3 043 700 000 рублей.

Фото: kinopoisk.ru
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Об этом сообщает специализированный портал kinobusiness.com.

Напомним, что пока самым кассовым фильмом в прокате России остается "Аватар" Джеймса Кэмерона - 3 639 500 000 рублей.

Из названной выше суммы в России "Холоп" заработал 2 941 100 000 рублей. То есть в домашнем прокате до результата "Движения" - 2 968 400 000 - ленте остается собрать чуть больше 27 миллионов. "Нет никаких сомнений, что этот рекорд спортивной драмы тоже падет, и сделано это будет, скорее всего, в субботу", - прогнозируют аналитики.

Подчеркнув, что одно достижение "Движения вверх" все же побить "Холопу", похоже, не удастся: на текущий день сеансы "Холопа" посетили 11 580 000 человек, тогда как "Движение вверх" посмотрели 12 443 263 человека.

"Холоп" вышел в прокат 26 декабря прошлого года. В центре сюжета комедии - "мажор" Гриша, который после аварии якобы попадает в 1860 год, в среду крепостных.

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