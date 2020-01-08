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Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть "Аватар 2"

Новости
    08.01.2020, 01:25
Текст:   Богдан Бобров

В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.

В подписи к твиту создатели проекта обещают, что в продолжении будут показаны новые части света планеты Пандора.

На изображениях видно, что в "Аватаре 2" тематика джунглей сменилась на нечто отдаленно напоминающее острова Океании.

Напомним, Кэмерон запланировал как минимум три продолжения своей культовой ленты, вышедшей в 2009 году. На протяжении десятилетия картине удавалось сохранять статус самой кассовой в истории, но позже она уступила это звание последним "Мстителям".

Премьера ожидается в декабре 2021 года.

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