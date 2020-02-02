Российский фильм "Холоп" собрал три миллиарда в прокате

Вышедшая в прокат 26 декабря прошлого года комедия Клима Шипенко "Холоп" продолжает уверенно пожинать плоды.

Как сообщает портал kinobusiness.com, картина только что взяла новую высоту, заработав в прокате в России и СНГ свыше трех миллиардов рублей.

Что ранее за всю историю удавалось только двум картинам - фантастическому "Аватару" Джеймса Кэмерона (3 639 500 000 рублей) и отечественной спортивной драме "Движение вверх" (3 043 700 000).

Уточнено, что из названной суммы 2900,3 миллиона рублей получено "Холопом" собственно в России, тогда как остальные 102,1 миллиона дали страны СНГ. Из которых особо постарались зрители Беларуси (67,9 млн), Казахстана (21,3) и Молдавии (семь миллионов).

По информации ресурса, с учетом текущих данных на сегодняшний день сеансы "Холопа" посетили 11 424 000 человек. Тогда как результат "Движения вверх" - 12 440 000 зрителей.

Ранее сообщалось, что "Холопу" потребовались дополнительные показы в США и Канаде.