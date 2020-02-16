Российский мастер лыжного фристайла 19-летняя Валерия Демидова завоевала Кубок мира в олимпийской дисциплине хафпайп. Раньше у наших девушек таких достижений в этом виде фристайла не было.

Хафпайп в переводе с английского - "половина трубы". Участники соревнований скользят по снегу, уложенному внутри специальной вогнутой конструкции длиной 100-140 метров, и совершают различные трюки и акробатические упражнения. В олимпийской программе лыжный хафпайп дебютировал на сочинских Играх-2014.

Если до нынешней зимы Демидова лишь однажды попадала на пьедестал по итогам этапа Кубка мира, то в сезоне 2019/20 на пяти стартах у нее четыре подиума - золото на китайском горнолыжном курорте Сикрет-Гарден, серебро в американском Маммоте, бронзовые награды в Кардроне (Новая Зеландия) и Калгари (Канада), где она отличилась в минувшие выходные.

В общем зачете преимущество Демидовой над ближайшим конкурентом невелико. У россиянки - 300 баллов, а занявшая второе место канадка Рейчел Каркер набрала 280 очков. Далее идут три фристайлистки из Китая, у которых впереди домашняя Белая олимпиада-2022.

Кубок мира по фристайлу проводится с 1980 года, но в хафпайпе соревнуются начиная с сезона-2003/04. У девушек прежде малый трофей выигрывали спортсменки из Канады, США, Франции, Швейцарии и Японии. Если смотреть по всем видам фристайла, то последний раз в общем зачете КМ у россиянок побеждала Елена Баталова (лыжный балет, 1998/99).