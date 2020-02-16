Прежде чем перейти к подвигам наших спортсменов, пару слов об "Олимпийском Овале" - катке, где разыгрывались медали первенства планеты. Как известно, он находится на высоте 1425 метров над уровнем моря и является самым скоростным из существующих. Недаром в прошлом году в финале Кубка мира, проходившем на "Овале", было установлено шесть мировых рекордов. Ждали их и сейчас, в том числе и от россиян. И наши не подвели.
Лучшим для сборной России стал третий день ЧМ-2020. Его программу открывали забеги женщин на 5000 метров. В этой дисциплине все выглядело предельно предсказуемо: 32-летняя чешка Мартина Сабликова на своей коронной дистанции не проигрывала никому с 2015 года. А уж когда Мартина побила свой же мировой рекорд, пробежав полтинник за 6 минут 41,18 секунды, вопрос о победителе, казалось, снялся сам собой.
Но не тут-то было. В последней паре на старт вышла Наталья Воронина. На предыдущих чемпионатах мира Наташа выиграла семь медалей, и все бронзовые. Она и здесь, в Солт-Лейк-Сити, стала третьей на 3000 метрах, но ярлык "вечно бронзовой" теперь в прошлом. "Ноги сказали хватит быть третьей", - шутила потом россиянка.
Уже на трехкилометровой отсечке полтинника было понятно, что если Воронина сохранит темп до финиша, то сотворит историю. Так оно и вышло. Наталья стала первой женщиной, сумевшей "выбежать" на 5000 метрах из 6 минут 40 секунд. Ее время 6.39,021. Надо ли говорить, что это мировой рекорд. И еще один факт, характеризующий масштаб достижения: Воронина - первая наша соотечественница за 67 лет, установившая рекорд на полтиннике. В 1953 году аналогичного успеха добилась легендарная Римма Жукова. Кроме того, Воронина - первая россиянка, установившая мировой рекорд в новейшей истории.
- Мартина Сабликова меня поздравила, - сообщила в интервью "Р-Спорт" рекордсменка. - Мой тренер говорит, что Мартина сказала: если кто-то и обойдет рекорд, то это буду я.
Если успех Ворониной - полноценная сенсация, то к мировым достижениям Павла Кулижникова все уже успели привыкнуть. И ждали от него головокружительных скоростей и в Солт-Лейк-Сити. Однако турнир начался для Павла неудачно. В первый день Кулижников упал в командном спринте, где россияне считались "железными" фаворитами, и оставил команду вообще без каких-либо медалей. Более того, конькобежец повредил левое плечо, что поставило под сомнение его дальнейшие результаты.
Но Кулижников даже в таком состоянии для большинства недосягаем. Сначала он выиграл 500-метровку, а в тот самый третий день обновил мировой рекорд на тысяче, пробежав ее за 1 минуту и 5,697 секунды. У теперь уже экс-рекордсмена Кьелда Нейса - только серебро.
- Я вообще сняться хотел с тысячи, - откровенно признался после победы Кулижников. - На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили, что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать. Пробежал - и вот мировой рекорд. Очень тяжелый чемпионат мира для меня - травма, но два золота есть. Я очень рад, хотя и правда пришлось непросто.
Добавим, что тремя золотыми медалями улов сборной России в Солт-Лейк-Сити не ограничился. В первые три дня наши также взяли четыре серебра (Руслан Мурашов и Ангелина Голикова на 500 м, Ольга Фаткулина на 1000 м и сборная России в женском спринте) и три бронзы (командная гонка преследования у мужчин, Ольга Фаткулина на 500 м, Наталья Воронина на 3000 м). По общему количеству медалей (10) наши превзошли даже грозную сборную Нидерландов.