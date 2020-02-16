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16.02.2020 23:05
Рубрика: Спорт

Короли мгновения

Россияне Павел Кулижников и Наталья Воронина обновили мировые рекорды на первенстве планеты в Солт-Лейк-Сити
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
В американском Солт-Лейк-Сити прошел чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Последний день соревнований завершился поздно ночью по московскому времени, но независимо от его итогов для сборной России турнир получился выдающимся. Мировые рекорды Павла Кулижникова и Натальи Ворониной на дистанциях 1000 и 5000 м соответственно говорят сами за себя.
Даже проблемы с плечом не помешали Павлу Кулижникову выиграть два золота чемпионата мира. Фото: EPA Даже проблемы с плечом не помешали Павлу Кулижникову выиграть два золота чемпионата мира. Фото: EPA
Даже проблемы с плечом не помешали Павлу Кулижникову выиграть два золота чемпионата мира. Фото: EPA

Прежде чем перейти к подвигам наших спортсменов, пару слов об "Олимпийском Овале" - катке, где разыгрывались медали первенства планеты. Как известно, он находится на высоте 1425 метров над уровнем моря и является самым скоростным из существующих. Недаром в прошлом году в финале Кубка мира, проходившем на "Овале", было установлено шесть мировых рекордов. Ждали их и сейчас, в том числе и от россиян. И наши не подвели.

Фото: EPA
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Лучшим для сборной России стал третий день ЧМ-2020. Его программу открывали забеги женщин на 5000 метров. В этой дисциплине все выглядело предельно предсказуемо: 32-летняя чешка Мартина Сабликова на своей коронной дистанции не проигрывала никому с 2015 года. А уж когда Мартина побила свой же мировой рекорд, пробежав полтинник за 6 минут 41,18 секунды, вопрос о победителе, казалось, снялся сам собой.

Но не тут-то было. В последней паре на старт вышла Наталья Воронина. На предыдущих чемпионатах мира Наташа выиграла семь медалей, и все бронзовые. Она и здесь, в Солт-Лейк-Сити, стала третьей на 3000 метрах, но ярлык "вечно бронзовой" теперь в прошлом. "Ноги сказали хватит быть третьей", - шутила потом россиянка.

Уже на трехкилометровой отсечке полтинника было понятно, что если Воронина сохранит темп до финиша, то сотворит историю. Так оно и вышло. Наталья стала первой женщиной, сумевшей "выбежать" на 5000 метрах из 6 минут 40 секунд. Ее время 6.39,021. Надо ли говорить, что это мировой рекорд. И еще один факт, характеризующий масштаб достижения: Воронина - первая наша соотечественница за 67 лет, установившая рекорд на полтиннике. В 1953 году аналогичного успеха добилась легендарная Римма Жукова. Кроме того, Воронина - первая россиянка, установившая мировой рекорд в новейшей истории.

- Мартина Сабликова меня поздравила, - сообщила в интервью "Р-Спорт" рекордсменка. - Мой тренер говорит, что Мартина сказала: если кто-то и обойдет рекорд, то это буду я.

Наталья Воронина стала первой нашей соотечественницей за 67 лет, сумевшей установить мировой рекорд на дистанции 5000 метров

Если успех Ворониной - полноценная сенсация, то к мировым достижениям Павла Кулижникова все уже успели привыкнуть. И ждали от него головокружительных скоростей и в Солт-Лейк-Сити. Однако турнир начался для Павла неудачно. В первый день Кулижников упал в командном спринте, где россияне считались "железными" фаворитами, и оставил команду вообще без каких-либо медалей. Более того, конькобежец повредил левое плечо, что поставило под сомнение его дальнейшие результаты.

Но Кулижников даже в таком состоянии для большинства недосягаем. Сначала он выиграл 500-метровку, а в тот самый третий день обновил мировой рекорд на тысяче, пробежав ее за 1 минуту и 5,697 секунды. У теперь уже экс-рекордсмена Кьелда Нейса - только серебро.

Конькобежец Кулижников стал чемпионом мира на дистанции 500 метров

- Я вообще сняться хотел с тысячи, - откровенно признался после победы Кулижников. - На раскатке ничего сделать не мог, рука у меня висячая, но решили, что форма в принципе хорошая и почему бы не пробежать. Пробежал - и вот мировой рекорд. Очень тяжелый чемпионат мира для меня - травма, но два золота есть. Я очень рад, хотя и правда пришлось непросто.

Добавим, что тремя золотыми медалями улов сборной России в Солт-Лейк-Сити не ограничился. В первые три дня наши также взяли четыре серебра (Руслан Мурашов и Ангелина Голикова на 500 м, Ольга Фаткулина на 1000 м и сборная России в женском спринте) и три бронзы (командная гонка преследования у мужчин, Ольга Фаткулина на 500 м, Наталья Воронина на 3000 м). По общему количеству медалей (10) наши превзошли даже грозную сборную Нидерландов.

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