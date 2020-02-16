Саночник Репилов завоевал "золото" на чемпионате мира в Сочи

Россиянин Роман Репилов стал победителем чемпионата мира по санному спорту, проходящему в Сочи.

По сумме двух попыток Репилов показал результат 1 минута 43,099 секунды. Вслед за ним финишировали австрийцы Йонас Мюллер (1.43,131) и Вольфганг Киндль (1.43,301). Что касается остальных россиян, то Александр Горбацевич занял шестое место (1.43,421), Семен Павличенко - седьмое (1.43,453), Максим Аравин - 11-е (1.43,653).

В общем зачете Кубка мира продолжает лидировать Репилов. Вторым идет Доминик Фишналлер, третьим - Павличенко.

Чемпионат мира в Сочи завершится сегодня командной гонкой.