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16.02.2020 23:35
Рубрика: В мире

Президент тянет вниз

"Слуги народа" стали центристами
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8087)
Пока президент Украины в Мюнхене пытался подменить "минские соглашения" некой "формулой Зеленского", правящая партия "Слуга народа" (СН) проводила пятый по счету и предвыборный по смыслу съезд. Речь идет о выборах в местные советы, назначенных на 25 октября, победа СН в которых уже сейчас ставится наблюдателями и социологами под сомнение.

На мероприятии было сказано много мобилизующих слов, обещаны партийный телеканал и газета с тиражом 700 тысяч экземпляров. Последние инициативы могут заработать срочно, по крайней мере в Харьковской области, где в округе N179 через месяц пройдут довыборы в Верховную раду, привлекающие сегодня внимание наблюдателей. В этом, базовом для Зеленского, регионе кандидат от СН имеет все шансы проиграть самовыдвиженцам.

Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
Социология: Сегодня за Зеленского проголосуют 38% украинцев

Проблемами с имиджем объясняется и смена идеологии, представленная на съезде: вместо изначально заявленного и в кратчайшие сроки дискредитированного "либертарианства", партия будет исповедовать "украинский централизм". От объяснений этого учения лидеры партии воздержались, а комментаторы вывели формулу "ни нашим, ни вашим", уподобив "украинский централизм" поведению президента Зеленского: славить Бандеру как героя, но желать улучшения отношений с Россией. К слову, глава партии Александр Корниенко в ходе выступлений заявил, что ее члены не собираются голосовать за имплементацию политической части "минских соглашений" и исполнять формулу Штайнмайера.

"Слуги народа" меняют идеологию, но исполнять "минские соглашения" так и не собираются

Заметим, что антисоциальные реформы, скандалы всех мастей и раскол на несколько фракций уже снизили рейтинг президентской партии. Если бы парламентские выборы проходили сегодня, то за СН проголосовали бы всего 30 процентов украинцев, вместо 49 процентов, которые партия набрала на выборах в июле 2019 года. Такие данные следуют из опроса социологического центра "Социс". Популярность партии падает вслед за президентом. За него сегодня готовы проголосовать лишь 38,4 процента украинцев, что почти вдвое меньше его результата (73,2 процента) на выборах год назад. Падение рейтинга, впрочем, не отменяет того, что Зеленский на сегодня самый популярный политик Украины, хотя и с ускорением теряющий народную поддержку.

В мире экс-СССР Украина

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